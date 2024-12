Mercato - OM : Il refuse un salaire colossal ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans une impasse à l’OM, où il ne joue plus du tout, Chancel Mbemba aurait pourtant pu s’en aller l’été dernier. En ce sens, Al-Shabab lui proposait un salaire très intéressant, et s’était en plus entendu avec l’OM sur le prix de son transfert. C’était sans compter sur l’international congolais, qui souhaitait alors récupérer quelques millions que Marseille aurait dû percevoir.

À l’instar de Samuel Gigot, Pau Lopez et Jordan Veretout, Chancel Mbemba faisait partie des lofteurs l’été dernier. Mais contrairement aux trois premiers, l’international congolais (85 sélections) est toujours à l’OM, où son contrat court jusqu’en juin 2025 et où il n’a pas joué une seule minute cette saison.

L’OM avait un accord avec Al-Shabab

Depuis l’été dernier, seules les trêves internationales ont permis à Chancel Mbemba de goûter à la compétition. Comme il l’a fait savoir en novembre, le défenseur âgé de 30 ans espère quitter l’OM en janvier, ce qu’il aurait déjà pu faire cet été s’il n’avait pas fait capoter son transfert en Arabie Saoudite.

Mbemba a compromis son départ en Arabie Saoudite

En effet, comme le rappelle La Provence, Al-Shabab avait trouvé un accord estimé à 3,5M€ avec l’OM pour le transfert de Chancel Mbemba, qui aurait alors perçu un joli salaire. En plein conflit avec Marseille, qui l’a mis à pied deux fois, le Congolais ne voulait lui faire aucun cadeau et souhaitait alors récupérer quelques millions que le club aurait dû percevoir. Ce que les dirigeants marseillais ont refusé, tandis qu’Al-Shabab de son côté avait des moyens limités pour boucler cette opération.