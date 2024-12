Mercato - PSG : La réponse tombe pour Lamine Yamal !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours de cette année 2024, la presse espagnole a révélé que le PSG s’était intéressé de près à Lamine Yamal. Le club de la capitale aurait notamment formulé une offre de 200M€ pour le prodige espagnol, qui a néanmoins poursuivi l’aventure avec le FC Barcelone. D’ailleurs, l’agent du phénomène de 17 ans a affirmé que ce dernier allait rester en Catalogne.

Ce n’est plus un secret, le PSG cherche désormais à recruter des jeunes joueurs extrêmement prometteurs. De ce fait, c’est assez naturellement que le club parisien s’est intéressé à l’un des plus gros talents du football mondial : Lamine Yamal.

Rashford au PSG ? Un départ de Manchester United semble sur la table. Les rumeurs s'intensifient ! ⚡

➡️ https://t.co/AfLZp1idNs pic.twitter.com/4au0typLV9 — le10sport (@le10sport) December 27, 2024

Lamine Yamal sur son avenir : « Je ne pense qu’au Barça »

En effet, en mars dernier, le quotidien espagnol MARCA révélait que le PSG avait formulé une offre de 250M€ pour Lamine Yamal, toujours plus impressionnant du côté du FC Barcelone. Une proposition qui aurait été repoussée par le club catalan, désireux de conserver l’un de ses meilleurs éléments. Quoi qu’il en soit, le crack né en 2007 a récemment répondu face aux convoitises d’autres cadors européens comme le PSG : « Non, la vérité, c’est que je n’y pense pas. Je ne pense qu’au Barça, à l’amélioration et à la victoire des titres ici. Je rêve de gagner des titres avec le Barça et que ma famille se porte bien. Ramener la Ligue des Champions est un rêve à réaliser », confiait-il récemment à MARCA.

« Lamine Yamal va bientôt renouveler son contrat, il devrait rester à Barcelone »

Et l’avenir de Lamine Yamal ne devrait pas s’écrire au PSG dans les prochains mois, puisque son agent Jorge Mendes a révélé que l’international Espagnol devrait prolonger au Barça : « Il est certain que Lamine Yamal va bientôt renouveler son contrat, il devrait rester à Barcelone. Je ne peux pas vous dire s’il renouvellera dans un mois ou deux, mais c’est certain », a confié le Portugais à l’occasion des Globe Soccer Awards ce jeudi à Dubaï.