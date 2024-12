Mercato : Lamine Yamal lâche sa réponse au PSG !

Jean de Teyssière

Le PSG était-il prêt à casser sa tirelire pour recruter Lamine Yamal ? Le club de la capitale était prêt à dépenser la somme XXL de 250M€ pour recruter la pépite du FC Barcelone durant l’été 2022. Offre qui a fait réfléchir le clan Yamal avant que Xavi ne s’en mêle et ne réussisse à convaincre l’international espagnol de rester. Choix gagnant pour Yamal qui ne se voit plus du tout quitter le FC Barcelone.

Le PSG est habitué à dépenser des sommes folles sur le mercato. On se souvient évidemment des 222M€ lâchés pour recruter Neymar à l’été 2017, qui est toujours le transfert le plus cher de l’histoire du football. Et le PSG a bien failli battre ce record il y a quelques années…

«Un club est venu me voir pour recruter Yamal pour 250M€»

Ces dernières semaines, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, révélait qu’un club avait tenté de casser sa tirelire pour attirer Lamine Yamal, alors âgé de 15 ans : « Un club est venu me voir pour recruter Lamine pour 250M€ et j’ai dit non. C’est le joueur le plus populaire au monde. Quelle est la vraie valeur de Lamine ? Eh bien, cela n’est pas reflété dans la valeur comptable. » D’après Mundo Deportivo, le club en question n’est autre que le PSG.

«Je ne pense qu’au Barça»

Lors d’une récente interview pour Marca, Lamine Yamal révélait son envie de rester longtemps à Barcelone : « Non, la vérité, c’est que je n’y pense pas. Je ne pense qu’au Barça, à l’amélioration et à la victoire des titres ici. Je rêve de gagner des titres avec le Barça et que ma famille se porte bien. Ramener la Ligue des Champions est un rêve à réaliser. Si le Barça peut tout gagner ? C’est notre intention. Nous allons tout donner pour y parvenir. Nous avons de quoi le faire (…) Nous avons réussi à nous consolider en tant que groupe, nous nous connaissons mieux. Je pense que c’est quelque chose de très important. » Le PSG va devoir regarder vers d’autres pistes, surtout que la clause de Lamine Yamal est désormais estimée à 1 millard d’euros.