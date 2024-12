Transferts - OM : Un joueur de l’équipe de France répond cash sur le mercato

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le collimateur de l'OM lors du dernier mercato estival, Brice Samba est finalement resté au RC Lens puisque le club phocéen a fini par jeter son dévolu sur Gerónimo Rulli. Et le deuxième gardien de l'équipe de France, interrogé sur son mercato estival très agité, indique qu'il a toujours été serein face à cette situation.

L'OM était en quête d'un nouveau gardien l'été dernier étant donné que Pau Lopez n'entrait pas vraiment dans les plans de Roberto De Zerbi, et ce feuilleton a fait couler de l'encre durant plusieurs semaines. Brice Samba (30 ans), qui a déjà porté les couleurs du club phocéen par le passé en tant que doublure de Steve Mandanda (entre 2013 et 2017), était évoqué comme l'une des priorités à l'étude au sein de la direction de l'OM, et le gardien du RC Lens semblait d'ailleurs déterminé à débarquer au Vélodrome à cette époque. Mais finalement, l'OM a signé Gerónimo Rulli, et Samba est resté dans le Nord.

« Peut-être des offres dont je n'étais pas au courant »

Interrogé dans les colonnes de L'EQUIPE, Brice Samba revient sur son mercato estival très agité avec l'intérêt de l'OM, et le deuxième gardien de l'équipe de France voit les choses avec philosophie : « Des trucs ont été dits (un intérêt de Marseille entre autres). Après, c'est derrière moi. Là, c'est le futur que je vois, le prochain entraînement. Pour le reste, il faut poser la question au club. Peut-être qu'ils ont eu des offres dont je n'étais pas au courant (rires) », lâche Brice Samba, dont le contrat court jusqu'en 2028 avec le RC Lens.

« J'ai toujours été serein »

D'ailleurs, à la fin du mois d'août, Samba avait pris la parole afin de mettre un terme aux spéculations sur son avenir et annoncer qu'il restait au RC Lens. Il s'en explique désormais : « Parce qu'il y avait du bruit, parce que ça parlait. Moi, je savais ce que je voulais depuis le début. Après, bien sûr qu'il y a toujours des choses que tu ne maîtrises pas, un gros club peut venir, poser de l'argent. Mais j'ai toujours été serein. J'ai un contrat, donc je m'étais préparé à revenir », poursuit la doublure de Mike Maignan en équipe de France.