Mercato : Le PSG est prévenu pour ce phénomène à 60M€ !

Cela fait déjà plusieurs années que le PSG lorgne Maghnes Akliouche. Le joueur de l’AS Monaco a beaucoup progressé cette saison, si bien que ce dernier commence sérieusement a attisé les convoitises de nombreux clubs européens. Akliouche serait suivi partout en Europe, tandis que son prix aurait été fixé à 60M€.

Ce n’est pas un secret, le PSG se veut désormais très attentif au marché des jeunes talents évoluant en Ligue 1. Après avoir mis le grappin sur Bradley Barcola et Désiré Doué, le club parisien pourrait se laisser tenter par Maghnes Akliouche. L’été dernier déjà, Paris suivait avec attention la situation du prodige de l’AS Monaco.

Maghnes Akliouche a pris une autre dimension

Âgé de 22 ans, Akliouche a effectué de sérieux progrès cette saison, comme l’a récemment noté son coach Adi Hütter : « Je suis vraiment fier de Maghnes. Quand je suis arrivé, c’était un talent, mais il avait quelques lacunes. La manière dont il a progressé est vraiment fantastique. Il peut faire de grosses différences pour notre jeu. C’est un gros talent et je pense qu’il sera très sollicité la saison prochaine par des gros clubs », avait confié l’Autrichien.

Plusieurs cadors intéressés par le phénomène monégasque

Et clairement, la côte de l’international Espoirs ne cesse d’augmenter. A en croire les dernières indiscrétions de CaughtOffside, ce sont à la fois le RB Leipzig, l’AS Rome, le PSG, l’Atlético de Madrid, la Juventus, l’Inter Milan, Naples, et Newcastle qui seraient intéressés par Maghnes Akliouche. Mais selon le média, l’intérêt le plus fort viendrait de Manchester City, alors que de son côté, l’AS Monaco a fixé le prix du crack né en 2002 à 60M€...