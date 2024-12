Lamine Yamal - PSG : Une signature est annoncée !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG ces derniers mois, Lamine Yamal aurait même fait l’objet d’une offre historique de 250M€ de la part des dirigeants parisiens l’été dernier. Une proposition refusée par le FC Barcelone, et pour cause, son agent Jorge Mendes annonce que Yamal est sur le point de signer… une prolongation de contrat !

Du haut de ses 17 ans, Lamine Yamal est déjà considéré comme une référence mondiale au poste d’ailier droit, et il enchaine les performances XXL avec le FC Barcelone ainsi que la sélection espagnole avec laquelle il a remporté l’Euro 2024. Ce n’est donc pas une immense surprise d’avoir appris que le PSG, qui lorgne toujours sur les grands talents du football mondial, aurait tenté d’attirer Yamal dans ses filets l’été dernier avec une offre de 250M€ refusée par le Barça.

Le PSG n’aura pas Yamal…

D’ailleurs, interrogé soir avant la cérémonie des Globe Soccer Awards, Jorge Mendes a fait une annonce qui va définitivement refroidir les ardeurs du PSG avec Lamine Yamal : « Il est certain que Lamine Yamal va bientôt prolonger son contrat, il devrait rester à Barcelone. Je ne peux pas vous dire s’il renouvellera dans un mois ou deux, mais c’est certain », assure l’agent du jeune crack espagnol du Barça, qui affirme donc que son protégé s’apprête à signer une prolongation avec son club formateur.

« Le meilleur joueur du monde »

Jorge Mendes poursuit sur la montée en puissance de Lamine Yamal : « La saison dernière, Lamine a été phénoménal. Pour moi et pour beaucoup d’autres, il a été le meilleur joueur du monde l’année dernière, aussi bien avec l’Espagne qu’avec Barcelone. C’est un joueur totalement différent de tous les autres. Il sait ce dont il a besoin pour son avenir, c’est un garçon équilibré et je pense qu’il est prêt à rester au sommet pendant de nombreuses années. Maintenant, il se remet de sa blessure, il doit avoir un peu de patience et il reviendra bientôt dans l’équipe ». Le ton est donné pour l’avenir de Yamal au Barça. Et non au PSG…