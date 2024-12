FC Nantes - ASSE : Incroyable, un transfert impossible envisagé ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Respectivement 14ème et 16ème de Ligue 1, le FC Nantes et l'ASSE vont se battre pour se maintenir en Ligue 1. Pour y arriver, des recrues pourraient débarquer lors du prochain mercato hivernal. Et voilà que les deux clubs historiques du football français penseraient au même joueur : Timothé Nkada. Le fait est que ce transfert devrait être impossible. Explications.

Le 1er janvier prochain, le traditionnel mercato hivernal ouvrira ses portes. Ce sera donc l'occasion pour les clubs qui le souhaitent d'apporter des retouches. A la lutte pour se maintenir en Ligue 1, le FC Nantes et l'ASSE pourraient alors en profiter pour se renforcer et avoir les meilleures armes afin de se battre pour cette seconde partie de saison. C'est ainsi qu'un buteur de Ligue 2 aurait retenu leur attention.

Nkada apprécié en Ligue 1

Evoluant aujourd'hui du côté de Rodez, Timothé Nkada totalise 8 buts et 3 passes décisives en 13 rencontres. De quoi taper dans l'oeil de certaines écuries de Ligue 1. Selon les informations de Centre Presse Aveyron, l'ASSE et le FC Nantes seraient donc intéressés. Mais Nkada plairait également aussi au Havre et à Reims.

Impossible de jouer pour plus de 2 clubs

Le fait est qu'il serait quasiment impossible pour Timothé Nkada de quitter Rodez lors du prochain mercato hivernal. La raison ? Avant de rejoindre le club de Ligue 2, l'attaquant de 25 ans avait disputé avait joué 3 matchs dans le championnat slovène avec son ancienne équipe. Et comme le stipulent les règlements de la FIFA, il est impossible de jouer des matchs officiels avec plus de deux clubs différents pendant une même saison. Ça va donc poser problème pour Nkada.