Mercato - PSG : Il annonce la fin pour Kolo Muani !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Recruté par le PSG en septembre 2023 contre 90M€, Randal Kolo Muani n’a jamais véritablement réussi à s’imposer à la pointe de l’attaque parisienne. Alors que le mercato hivernal s’apprête à ouvrir ses portes, le numéro 23 devrait quitter Paris. Si plusieurs clubs sont intéressés par ses services, l’histoire entre le Français et les Rouge et Bleu approche de son terme comme l’a confirmé Grégory Paisley.

La fin semble désormais très proche entre Randal Kolo Muani et le PSG. Troisième recrue la plus chère de l’histoire du club parisien, l’attaquant français va devoir se relancer ailleurs étant donné que Luis Enrique ne semble plus du tout compter sur lui dans la capitale. Et pour cause, lors des trois dernières rencontres du PSG, le numéro 23 n’a même pas été convoqué par le coach espagnol.

Marcus en approche ? Le PSG se prépare à frapper fort pour renforcer son attaque. 🔥

➡️ https://t.co/ZSYPYxUWMe pic.twitter.com/kelXHuPB1q — le10sport (@le10sport) December 26, 2024

Luis Enrique a écarté Randal Kolo Muani

« Oui, je pourrais l’expliquer mais je ne le fais pas parce que les décisions le disent de façon très claire. Je vous dis toujours que les situations peuvent changer. Même si les joueurs peuvent se tromper, toutes les situations sont réversibles mais les situations, je n’approfondis pas là-dessus. Je n’entre pas dans les détails, c’est quelque chose que je n’ai jamais fait. Je préfère qu’on me critique », répondait récemment Luis Enrique lorsqu’interrogé sur la mise à l’écart de Randal Kolo Muani.

« Ça devient presque une évidence et je pense qu'il peut rendre de nombreux services dans d'autres effectifs »

Pour Grégory Paisley, la fin de l’aventure entre l’international Français et le PSG est actée. « Il y a pas mal de clubs et notamment en Angleterre qui pourraient être intéressés par Randal Kolo Muani, et ce sont des tops clubs. C'est un garçon quand même qui a un potentiel pour pouvoir s'exprimer. Mais je pense qu'il n'est pas Luis Enrique compatible. Ça devient presque une évidence et je pense qu'il peut rendre de nombreux services dans d'autres effectifs, notamment des équipes qui jouent en transition rapide. C'est un joueur qui a besoin d'espace pour s'exprimer. Il va très vite. Il a cette capacité à percuter, il ne rechigne pas à l'effort. Je pense qu'il est dans un très bon état d'esprit aussi », a lâché l'ancien défenseur désormais consultant, au micro de l'After Foot ce jeudi soir.