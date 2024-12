Mercato : L’Arabie Saoudite va régler un gros problème de l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce n'est plus un secret, Chancel Mbemba veut quitter l’OM et la porte à son départ est grande ouverte. En ce sens, le Stade Rennais et le FC Nantes ont tous les deux été annoncés sur la piste de l’international congolais récemment, mais ce dernier aurait une préférence pour l’Arabie Saoudite.

Chancel Mbemba et l’OM sont au moins d’accord sur une chose, ils veulent tous les deux mettre fin à leur collaboration. C’est en ce sens que le club l’avait mis dans le loft l’été dernier, comme Samuel Gigot, Pau Lopez et Jordan Veretout. Un feuilleton qui a duré toute la période estivale, à l’issue de laquelle l’international congolais (85 sélections) était toujours à Marseille.

L’OM avait un accord à 3,5M€ avec Al-Shabab

Mais la mise à l’écart de Chancel Mbemba ne s’est pas faite en douceur, lui qui a cumulé deux mises à pied au cours de l’été. En plein conflit, le défenseur âgé de 30 ans ne voulait faire aucun cadeau à l’OM et c’est pourquoi il a compromis son départ à Al-Shabab, qui avait pourtant un accord avec le club marseillais pour un transfert de 3,5M€.

Mbemba toujours intéressé par l’Arabie Saoudite

Chancel Mbemba voulait que quelques millions promis à l’OM lui reviennent, ce que les dirigeants marseillais ont refusé. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu’il n’est pas intéressé par cette destination. Selon La Provence, le Congolais, sous contrat jusqu’en juin 2025, serait tenté par un départ en Arabie Saoudite.