Mercato : Il s’annonce au PSG pour 2025 !

Auteur d’un Euro exceptionnel avec l’Espagne l’été dernier, Fabian Ruiz est resté au PSG où il tente de s’imposer. Apprécié de Luis Enrique, qui a bloqué son départ lors du mercato estival, le numéro 8 se sent bien dans la capitale, et souhaite clairement rester au sein du club parisien en 2025.

Il est l’un des joueurs qu’apprécie tout particulièrement Luis Enrique. Alors que cet été, le PSG a consolidé son milieu de terrain avec l’arrivée de Joao Neves, Fabian Ruiz a également le droit a une place de choix au sein de l’entrejeu parisien.

Luis Enrique donne de l’importance à Fabian Ruiz...

Car si au début de la saison, Luis Enrique favorisait le trio Vitinha - Joao Neves - Warren Zaïre-Emery, le numéro 8 a récemment pris de l’ampleur dans les plans du coach parisien, qui lui fait enchaîner les matchs. A en croire les dernières révélations de AS, l’été dernier, le PSG n’était pas contre une vente de Fabian Ruiz, qui après son Euro exceptionnel avec l’Espagne, ne manquait pas de prétendants.

… Qui se sent bien à Paris

Mais le quotidien espagnol a également révélé que Luis Enrique a rapidement mis son veto sur un potentiel départ de Ruiz, ce dernier appréciant particulièrement le joueur arrivé en 2022 au PSG. De son côté, AS précise que Fabian Ruiz se sent bien à Paris. Le milieu de terrain de 28 ans souhaite s’imposer au PSG, et a confiance en ses capacités comme en celles de son coach à qui il fait confiance...