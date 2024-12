OM : Une fake news révélée sur le mercato ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il n’a pas joué la moindre minute cette saison et qu’il n’entre pas dans les plans du club, Chancel Mbemba espère quitter l’OM lors du prochain mercato hivernal. En ce sens, le Stade Rennais aurait manifesté son intérêt pour l’international congolais, sous contrat jusqu’en juin 2025. Toutefois, aucune offre ne lui aurait été formulée pour le moment.

Placé dans le loft cet été et mis à pied deux fois par la suite, Chancel Mbemba veut retrouver les terrains le plus rapidement possible et quitter l’OM. « J’ai un contrat avec Marseille. J’espère (partir) en janvier, quand Dieu le veut », confiait en novembre dernier l’international congolais (85 sélections) au micro de Canal+ Foot.

Une déclaration surprenante qui marque un tournant pour l'OM ! Que nous réserve Longoria ? 🔥 https://t.co/4I8wOlpunW — le10sport (@le10sport) December 27, 2024

Rennes et Nantes sur Mbemba ?

En ce sens, Chancel Mbemba aurait des portes de sorties en Ligue 1. Le FC Nantes, ainsi que le Stade Rennais, seraient intéressés par le défenseur âgé de 30 ans, à qui il ne reste plus que six mois de contrat avec l’OM. Mais selon Foot Mercato, ces deux pistes auraient peu de chance de se concrétiser.

Le Stade Rennais n’a pas fait d’offre

En effet, Chancel Mbemba aurait déjà repoussé les avances du Stade Rennais et pourrait faire de même avec le FC Nantes. La Provence de son côté confirme l’intérêt de l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli pour le défenseur de l’OM. Toutefois, le club breton ne lui aurait en réalité fait aucune proposition contractuelle jusqu’à maintenant.