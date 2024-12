Mercato - OM : Seulement 3M€ pour le prochain transfert ?

Arnaud De Kanel

L'OM compte sur le mercato d'hiver pour peaufiner son effectif en vue d'un sprint final où le club phocéen pourrait avoir un gros coup à jouer. Les Olympiens ne perdent pas espoir de se séparer de Chancel Mbemba, totalement mis à l'écart du groupe pro. Les dirigeants réclameraient seulement 3M€ pour le COngolais.

La situation de Chancel Mbemba n'évoluera pas à l'OM. Pablo Longoria l'a affirmé : le défenseur congolais n'entre plus dans les plans. « Chancel, comme les autres joueurs, a été appelé par les coachs, par la direction. Il est au courant de sa situation depuis juin 2024. Rien n’a changé. Le club a respecté tous les engagements vis-à-vis du joueur. Je n’ai rien à dire sur son comportement. Il a eu un comportement très bon dans sa situation qui est difficile. Le club est très clair. Le joueur a un prix, et si on peut trouver une solution pour le club et le joueur, tant mieux. Mais pour moi, le respect de l’institution est le plus important. Personne ne va passer au-dessus de l’institution et du club », a confié le président de l'OM la semaine passée. Avis aux intéressés, le club phocéen ne se montrerait pas très gourmand pour céder Mbemba.

L'OM ne demande plus que 3M€

L'OM espérait encore tirer un bon prix en vendant son défenseur il y a de cela quelques mois. Désormais, les ambitions du club phocéen auraient nettement été revues à la baisse puisque le prix de Chancel Mbemba aurait été fixé à 3M€ selon Foot Mercato. Cependant, l'OM campe sur ses positions et ne sera pas ouvert à la négociation pour un tarif intérieur.

Nantes bientôt recalé ?

De son côté, Chancel Mbemba joue la montre. Grassement payé à l'OM, il n'envisage pas de partir n'importe où. Ces derniers jours, il aurait notamment repoussé les approches du Stade Rennais d'après Foot Mercato. Intéressé, le FC Nantes pourrait également se faire recaler en raison de sa situation sportive.