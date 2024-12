Mercato : L'OM se fait recaler, Longoria pète les plombs ?

Thomas Bourseau

Avant Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, la nouvelle doublette de gardiens de but de l'OM recrutée pendant le mercato estival, Pablo Longoria a vécu plusieurs désillusions dans sa quête de portiers. L'Equipe est revenu sur cette période émotionnellement difficile pour le président de l'Olympique de Marseille qui est même allé jusqu'à physiquement se blesser dans un excès de colère.

Du côté de Marseille, Pablo Longoria a passé un été très agité. En sa qualité de président de l'OM, le dirigeant espagnol a été au four et au moulin avec son conseiller sportif Medhi Benatia afin que le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi puisse bénéficier du meilleur effectif possible. Le nombre de recrues ? Elles sont douze à avoir investi la cité phocéenne. Et parmi elles, Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange, deux gardiens pour mener à bien le projet de révolution de l'OM à cette position.

Leonardo Balerdi a choisi de rester à l'OM ! Découvrez les raisons derrière cette prolongation surprise. ⚽

➡️ https://t.co/sKZuE5jNG2 pic.twitter.com/D63974zUzu — le10sport (@le10sport) December 21, 2024

Les gardiens ont été nombreux à échapper à l'OM cet été !

Toutefois, avant de signer Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange en l'espace de quelques heures seulement d'après L'Equipe, les nerfs de Pablo Longoria auraient été mis à rude épreuve. Il aurait fallu près de dix échecs pour que l'OM mette la main sur ses deux gardiens grâce à des accords avec l'Ajax Amsterdam (Rulli) et Go Ahead Eagles (De Lange). Illan Meslier, Filip Jorgensen, Alvaro Vallès, Brice Samba, Timon Wellenreuther ou encore Jonas Urbig... Tous ont été pris en considération par le comité directeur de l'Olympique de Marseille, sans succès.

Longoria craque et se blesse à la main

A en croire les informations récoltées puis communiquées par L'Equipe ce dimanche, Pablo Longoria aurait craqué à la vue de ces multiples revers essuyés dans sa quête de nouveaux gardiens. Au terme d'une énième discussion ratée, le président de l'OM se serait blessé à la main après avoir laissé éclater sa rage. Une colère atténuée quelques heures plus tard par Geronimo Rulli et Jeffrey de Lange.