Mercato : Le PSG et l'OM vont se battre pour un transfert !

Axel Cornic

Rivaux sur le terrain, le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille devraient voir leurs routes se croiser sur le mercato de janvier, qui ouvrira ses portes dans seulement quelques jours. Les deux géants de Ligue 1 viseraient en effet le même joueur à en croire les dernières indiscrétions des médias italiens.

Après la signature de Roberto De Zerbi, l’OM s’est littéralement déchainé sur le mercato en recrutant plus d’une dizaine de joueurs. Tout le contraire du PSG, qui a certes dépensé plus, mais n’a finalement accueilli que quatre recrues... ce qui a d’ailleurs a été reproché à Luis Enrique ces derniers mois !

Un mois de janvier très animé ?

Cet hiver, le PSG devrait se montrer plus actif, notamment avec les possibles départs de Randal Kolo Muani et de Milan Skriniar qui pourraient amener de l’argent frais. Du côté de l’OM on serait plutôt à l’affut de la grosse occasion, qui comme très souvent pourrait bien arriver de Serie A.

Fagioli fait saliver l’OM et le PSG

D’après les informations de TMW, De Zerbi aurait réclamé le transfert de Nicolo Fagioli, devenu l’une des grandes priorités de l’hiver. Le portail italien explique que le PSG surveillerait également la situation du milieu de terrain de la Juventus, mais l’OM serait en pole pour le moment.