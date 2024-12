Transferts : L'énorme annonce qui va régaler le PSG sur le mercato !

Axel Cornic

Giovanni Manna, directeur sportif du Napoli, s’est exprimé au sujet du mercato hivernal qui approche et surtout sur la recherche d’un défenseur central. Selon nos informations, le club italien a récemment contacté le Paris Saint-Germain pour se renseigner concernant la situation de Milan Skriniar, lâché par Luis Enrique et annoncé sur le départ.

A Paris, il devrait y avoir du mouvement sur le front des départs, avec les choix de Luis Enrique qui ont exclu plusieurs joueurs cette saison. C’est le cas de Milan Skriniar, très peu utilisé ces derniers mois et déjà poussé sur le départ lors du dernier mercato estival. Sa situation au PSG n’a que très peu changé et cet hiver, il est encore une fois l’un des premiers candidats au départ.

L'heure du départ pour Skriniar

Troisième plus gros salaire du PSG, le Slovaque ne joue que très peu et cette situation a alerté quelques clubs à l’étranger. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Napoli ainsi que la Juventus se sont renseignés au sujet de Milan Skriniar. A noter qu’en ce qui concerne la piste napolitaine, le défenseur central parisien pourrait retrouver son ancien coach Antonio Conte, qu’il a connu à l’Inter.

« L'idée d'aller chercher un remplaçant implique plusieurs évaluations »

Interrogé sur le mercato qui approche, le directeur sportif du Napoli a évoqué ce samedi la nécessité de recruter un défenseur central avec la longue absence d’Alessandro Buongiorno. « La blessure de Buongiorno est définitivement un thème important. L'idée d'aller chercher un remplaçant implique plusieurs évaluations, si nous prenons un jeune joueur, nous devons considérer qu'il lui faudra six mois pour le faire grandir et que nous ne le trouverons pas prêt l'année prochaine » a déclaré Giovanni Manna, au micro de DAZN. « Si toutefois on opte pour un nom important, on l’inclut immédiatement dans l’équipe. Janvier est toujours un marché très particulier, certainement s'il y a des opportunités qui nous améliorent pour ces six mois et pour l'avenir nous les saisirons ».