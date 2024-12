Mercato - OM : Les quatre transferts de cet hiver sont connus ?

Arnaud De Kanel

L'OM dispute ce dimanche soir son dernier match de l'année 2024. L'occasion rêvée pour le club phocéen de partir en vacances l'esprit léger et pour confirmer un début de saison encourageant. A la reprise, face au Havre, l'effectif pourrait avoir changé puisque quatre départs sont dans les tuyaux.

Toujours en quête de perfectionnement, l'OM s’apprête à entrer de plain-pied dans la prochaine fenêtre des transferts. Après un été particulièrement mouvementé, marqué par de nombreuses arrivées et un projet ambitieux, le club phocéen ne compte pas s’arrêter là. Avec Roberto De Zerbi comme chef d’orchestre, les dirigeants marseillais, emmenés par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, entendent poursuivre leur chantier. Objectif : façonner un effectif taillé pour répondre aux exigences tactiques de l’entraîneur italien. Dans les coulisses, les premières manœuvres s’organisent déjà. Et avant d’envisager de nouvelles recrues, l'OM veillera à alléger l’effectif.

Trois départs certains

Dans son édition dominicale, La Provence fait un état des lieux de l'effectif et indique que Chancel Mbemba, Bamo Meïté et Lilian Brassier devraient plier bagages cet hiver. Les trois défenseurs sont quasiment certains de partir. Mais une surprise n'est pas à exclure.

Harit va suivre ?

Cette surprise se nomme Amine Harit. En effet, La Provence informe qu'il existe une possibilité de voir le Marocain s'en aller lors du mercato hivernal.