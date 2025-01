Cyclisme : Alaphilippe a ciblé la course dont il rêve

Alexandre Higounet

S’il quitte le World Tour cette année avec sa signature pour la Pro Team Tudor Cycling, Julian Alaphilippe est très loin d’avoir renoncé au top niveau. Et à l’occasion d’un entretien accordé au Het Nieuwsblad, il confirme qu’il garde l’objectif de remporter des grandes classiques, dont une occupe particulièrement ses pensées.

A quelques semaines de son retour à la compétition sous ses nouvelles couleurs de Tudor Cycling, Julian Alaphilippe a évoqué son programme de début de saison, avec comme grand objectif Paris-Nice, où il espère se montrer à son top niveau. A l’occasion d’un long entretien accordé au média flamand Het Nieuwsblad, le double champion olympique tricolore est revenu sur ses ambitions et sur le fait qu’il n’avait pas renoncé à remporter de grandes courses.

« Le Tour des Flandres reste un rêve, mais je veux continuer à essayer »

Julian Alaphilippe a ainsi cité les grandes courses où il aimerait lever les bras : « Amstel, Liège, Lombardie, les étapes du Tour... ce sont les courses qui me motivent. Et les Flandres (le Tour des Flandres, ndlr) restent un rêve. C’est très difficile pour moi de gagner le Tour des Flandres, je le sais, mais je veux continuer à essayer ».

« Grâce à la présence de Marc Hirschi, cela peut être très intéressant d’avoir deux leaders »

Et pour cela, Julian Alaphilippe pourra compter sur la présence d’un deuxième leader à ses côtés, Marc Hirschi, ce qui d’une part lui enlèvera un peu de pression, et d’autre part permettra à l’équipe d’utiliser une palette stratégique beaucoup plus large. Lors de cet entretien, Julian Alaphilippe s’est d’ailleurs félicité de la présence à ses côtés d’un autre leader comme Hirschi : « L’arrivée d’Hirschi a-t-elle influencé mon choix en faveur de Tudor ? Nous en avons parlé ensemble, oui. Nous étions tous les deux ravis de venir ensemble à Tudor. Cela peut être très intéressant d'avoir deux leaders sur certaines courses. Nous pouvons également nous soulager mutuellement, si nécessaire. Nos qualités sont très similaires, mais nous pouvons aussi bien nous compléter ».