Alaphilippe : «Un problème de riches» après sa signature !  

Julian Alaphilippe en a donc fini avec la Soudal-Quick Step. A partir de cette année 2025, le double champion du monde va courir sous la couleur de la formation suisse Tudor. Cette dernière a d’ailleurs également enregistré l’arrivée d’un autre beau nom du peloton : Marc Hirschi. Problème, le Suisse a le même profil qu’Alaphilippe, mais cela n’affole pas plus que cela le compagnon de Marion Rousse. Bien au contraire.

A 32 ans, Julian Alaphilippe débute en cette année 2025 le nouveau chapitre de sa carrière. En effet, le Français fait ses premiers pas au sein de sa nouvelle équipe. Après la Soudal-Quick Step, le voilà désormais au sein de la formation Tudor. Alaphilippe a ainsi changé d’équipe, estimant que le bon moment était enfin venu : « C’était un bon moment, le bon moment dans ma carrière pour changer d’environnement. C’était déjà quelque chose à laquelle je pensais depuis le début de saison. (…) Le projet m’a beaucoup plu, c’est une équipe jeune, qui s’est créée il n’y a pas longtemps ».

« Il n'y aura pas de rivalité entre nous »

Julian Alaphilippe a donc rejoint Tudor, mais il n’a pas été le seul à s’être engagé avec la formation suisse. En effet, Marc Hirschi en a également fait de même. La question est maintenant de voir comment le Français et le Suisse vont s’entendre alors qu’ils ont le même profil. Cela va-t-il poser un problème pour les associer ? Alaphilippe ne le pense pas. En effet, rapporté par Eurosport, il a expliqué à ce propos : « C’est un problème de riches. Il n'y aura pas de rivalité entre nous. Au fond de moi, j'ai le caractère d'un leader, d'un attaquant et ça ne changera jamais. Mais j'ai toujours été heureux d'aider mes coéquipiers et je serais heureux de voir Marc atteindre ses objectifs ».

« On est contents d’être là tous les deux »

Toujours à propos de cette concurrence avec Marc Hirshi, Julian Alaphilippe a également expliqué auprès de RMC : « C’est une super chose d’avoir deux options comme Marc et moi pour des courses. On n'est pas dans le combat et je serai très content de le voir atteindre ses objectifs. Moi je veux que l’équipe aille bien. C’est notre but. Je le connais bien depuis des années. Il est très fort, on a eu pas mal de batailles en course, mais on a bien discuté du projet. On est contents d’être là tous les deux. La priorité, c’est l’équipe ».