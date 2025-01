Cyclisme : Giro ou Vuelta pour Pogacar ? Il livre son verdict

Alexandre Higounet

Alors que Tadej Pogacar paraît hésiter en dernière instance à participer à la Vuelta, craignant de laisser trop de force avant son grand objectif d’un deuxième titre de champion du monde, Pedro Delgado, ancien vainqueur du Tour et de la Vuelta, a livré son verdict sur le sujet.

Alors qu’il apparaissait quasiment acté au sein de l’équipe UAE que Tadej Pogacar ne disputerait pas le Giro en 2025 pour tenter cette fois un doublé Tour-Vuelta, lui qui n’a pas encore accroché le Tour d’Espagne à son palmarès, le champion slovène a laissé une incertitude ouverte ces dernières semaines, indiquant que rien n’avait été définitivement tranché entre Giro et Vuelta. Du côté de l’équipe UAE, on indique que Pogacar serait hésitant à s’aligner à la Vuelta de peur qu’elle entame trop ses réserves avant les championnats du monde, qui se tiendront au Rwanda fin septembre sur un parcours extrêmement exigeant.

Cyclisme : Il pointe un grand danger pour le cyclisme https://t.co/ESHDlxW1Fs pic.twitter.com/H54f23EIvU — le10sport (@le10sport) November 28, 2024

Selon Delgado, Pogacar cherchera à faire la différence très tôt à la Vuelta pour s’économiser

Interrogé sur le sujet, Pedro Delgado, ancien vainqueur du Tour de France et du Tour d’Espagne, désormais consultant pour la télévision espagnole, a livré son analyse, indiquant que l’argument des championnats du monde ne tenait pas et que Pogacar pouvait tout à fait remporter la Vuelta sans altérer ses chances aux Mondiaux, dans des propos rapportés par cyclingnews.com. Selon Delgado, la marge de Pogacar est telle qu’il pourrait faire la différence très tôt dans la compétition et gérer la fin du Tour d’Espagne pour garder des forces : « En supposant qu’il prenne le départ, il serait surprenant pour lui et son équipe que quelqu’un vienne lui barrer le chemin de la victoire. S’il est leader en troisième semaine, ce sera aux autres de faire les efforts et Tadej pourrait courir sur la réserve. Donc je ne pense pas que courir la Vuelta lui causerait trop de fatigue en vue des Mondiaux ».

« Avec deux semaines, il a plus qu’assez pour récupérer avant les Mondiaux »

Suivant sa logique, Delgado anticipe que Pogacar, s’il dispute la Vuelta, cherchera à faire la différence dès la première semaine : « Je ne pense pas qu’il attendra l’étape de l’Angliru pour attaquer. Dès que la course va aborder les Pyrénées (étape 6), il se portera devant. Et sinon, il y a l’arrivée de Cerler (étape 7), qui est une étape très bien tracée, avec beaucoup de montées. Du fait de sa supériorité athlétique, Pogacar peut faire ce qu’il veut. Et cela fait une grande différence ». Enfin, pour Delgado, le délai entre la fin de la Vuelta et l’épreuve sur route des Mondiaux laisse un temps suffisant à Pogacar pour arriver au top : « Quand vous êtes jeunes, vous récupérez plus vite, alors qu’à 30 ou 32 ans, il vous faut 20 jours au lieu de 10 pour vous remettre d’un grand Tour. Et de plus, comme je l’ai dit, Pogacar aura probablement fait moins d’efforts que ses adversaires. Avec deux semaines, il a plus qu’assez de temps. Il n’aurait même pas besoin de s’entraîner, il arriverait comme le grand favori des Mondiaux ».