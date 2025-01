Cyclisme - Tour de France : Evenepoel veut en découdre avec Pogacar

Alexandre Higounet

Plus le temps passe, plus il apparaît clair que Remco Evenepoel se sent prêt à affronter Tadej Pogacar sur le Tour de France, plus le Belge se sent en mesure de lutter pour le maillot jaune. Dans ses mots comme dans son programme de retour à la compétition, tout porte à croire qu’Evenepoel est désormais déterminé à en découdre pour le maillot jaune avec le champion slovène.

Alors qu’il poursuit sa convalescence suite à sa lourde chute intervenue à l’entrainement au début du mois de décembre, Remco Evenepoel a livré des indications sur ses ambitions pour son retour à la compétition et pour sa saison, forcément bouleversée par les événements. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Evenepoel est très loin d’y éviter la confrontation avec Pogacar, puisqu’il programme son retour à la compétition en avril à la Flèche Brabançonne avant d’enchaîner sur les trois « ardennaises », trois objectifs importants du champion slovène au printemps…

Il va chercher Pogacar dès son retour à la compétition

A l’occasion d’un entretien à La Dernière Heure, relayé par cyclismactu.net, le double champion olympique a ainsi confirmé : « Pour mon retour, je disputerai la Flèche Brabançonne. Pour gagner. C’est ce que je dois faire si je veux retrouver un rythme compétitif pour le Tour de France ». Plus le temps passe, plus il apparaît clair que Remco Evenepoel est désormais entièrement focalisé sur le Tour de France. Probablement rassuré l’été dernier sur sa capacité à passer la haute montagne, le champion belge s’est convaincu qu’il était possible de dominer Pogacar pour le maillot jaune, et le fait qu’il recherche la confrontation avec le Slovène en dit long sur sa détermination.

« Une seule chose compte, c’est être le meilleur du Tour »

A l’occasion d’un autre entretien, accordé au média flamand Het Nieuwsblad, Evenepoel n’a pas caché qu’il était désormais dans l’idée de battre Pogacar pour le maillot jaune : « Une seule chose compte. C'est être le meilleur du Tour. Le reste n’est en fait pas vraiment important ». Entre ses mots, son programme dans lequel il va directement chercher la confrontation avec le leader du Team UAE et son idée de ne pas disputer le Giro si au final cela doit nuire à sa condition pour la Grande Boucle, tout tend à confirmer qu’Evenepoel se sent désormais prêt à aller chercher le champion slovène. Une grande confrontation s’annonce pour le mois de juillet.