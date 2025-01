«Le meilleur joueur du monde» : Signature de rêve au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Au cœur de toutes spéculations depuis qu'il a annoncé qu'il s'agissait de sa dernière saison à Liverpool, Mohamed Salah affole le mercato et son nom circule notamment du côté du PSG. Une aubaine pour le club de la capitale, l'international égyptien étant clairement considéré comme le meilleur joueur du monde depuis le début de la saison.

En fin de contrat en juin prochain, Mohamed Salah a récemment lâché une petite bombe en assurant qu'il s'agissait probablement de sa dernière saison à Liverpool. Le PSG serait déjà à l'affût pour l'international égyptien présenté comme le meilleur joueur du monde par Kevin Diaz.

«Un grand club, c'est aussi savoir se renouveler»

« Un grand club, c'est aussi savoir se renouveler. Et le Real Madrid le fait très bien avec ses contrat d'un an. C'est d'ailleurs pour ça que Sergio Ramos était parti. Bien sur que c'est le meilleur joueur du monde, mais Mo Salah veut peut être deux ou trois ans, je ne sais pas exactement quelles sont les négociations, mais il a 32 ans. C'est impossible ! », lance-t-il au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.

«Bien sur que c'est le meilleur joueur du monde»

« On ne sait pas si dans deux ans il sera toujours le meilleur joueur du monde. S'il avait 26-28 ans... il aura 33 ans en juin, tu ne peux pas lui donner le meilleur salaire de Premier League peut-être, ou du moins l'un des cinq meilleurs salaires du championnat. Ou alors on fait comme le Real, et on te fait un contrat d'un an et on revoit dans un an », ajoute Kevin Diaz.