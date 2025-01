«C'est fini» : Il annonce un coup de folie sur le mercato du PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ces dernières heures, l'annonce de Mohamed Salah a mis le feu sur le mercato. Le joueur de Liverpool a laissé entendre qu'il quitterait les Reds à l'issue de la saison. Une aubaine pour le PSG qui pourrait être amené à tenter sa chance. Toutefois, les Parisiens devront se montrer fermes et catégoriques dans ce dossier comme le souhaite Lionel Charbonnier.

Chrabonnier évoque le cas Salah

« Si le PSG doit foncer, moi j'espère surtout qu'aujourd'hui la question n'est pas : "Le PSG doit-il tout faire pour recruter Mohamed Salah ?", mais "le PSG a-t-il tout fait pour l'avoir ?". Parce que là aujourd'hui, ils doivent être sur les rangs. J'espère qu'ils y travaillent depuis deux, trois mois pour savoir si lui a vraiment envie de venir », confie le champion du monde 1998 au micro de l'After Foot sur RMC, avant de poursuivre.

«Si tu ne veux pas : c'est fini, basta !»

« Le PSG doit tout faire pour l'avoir si et seulement si lui a envie de venir, sinon il ne faut pas forcer. Il ne faut pas baisser sa culotte. Soit tu nous dis oui maintenant, de façon ferme et définitive, et si tu ne veux pas : c'est fini, basta ! Il faut donner une date butoir. Si tu es sûr, tu viens. Les mecs qui ne sont pas sur de vouloir venir au PSG, Salah ou pas Salah, c'est fini. Il faut arrêter. Ils l'ont fait avec Messi, basta ! », ajoute Lionel Charbonnier.