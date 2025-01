Le PSG absent pour ce gros coup du mercato !

Arnaud De Kanel

Le PSG scrute le marché des défenseurs centraux sur cette fenêtre de transferts hivernale. Et ça tombe bien car le RC Lens est prêt à se séparer de son phénomène Kodir Khusanov. Encore mieux, Jorge Mendes, proche de Luis Campos, a été mandaté sur ce dossier. Mais le club de la capitale ne serait pas dans le coup.

Très satisfait de sa nouvelle recrue Willian Pacho, le PSG cherche à refaire le coup sur ce mercato. En effet, le club de la capitale chercherait un défenseur axial droit afin d'anticiper la succession de Marquinhos. L'un des meilleurs prospects à ce poste se trouve en Ligue 1 et le PSG pourrait être aidé par un bon ami de Luis Campos. Et pourtant, le club de la capitale serait absent du dossier...

Mendes mandaté pour Khusanov

Invité à quitter le RC Lens par pur souci économique, Kodir Khusanov affole l'Europe. Pour en tirer le plus gros montant possible, le club artésien a mandaté Jorge Mendes, le fidèle allié de Luis Campos. « On a décidé, dans le projet de club, de le faire. On a mis sur la table toutes les options. On a beaucoup analysé et on a décidé avec Pierre Dréossi de signer un mandat avec Jorge Mendes. C’est le résultat d’une analyse du marché en interne, du prix d’un transfert et de plein d’autres facteurs », révélait notamment Diego Lopez pour L'Equipe en décembre. Cela aurait pu représenter un avantage pour le PSG qui entretient des liens très étroit avec le super agent portugais qui avait d'ailleurs pris contact avec Campos en octobre à ce sujet. Mais contre toute-attente, le club de la capitale ne figure pas parmi les prétendants les plus sérieux.

Une bataille à 3 pour Khusanov ?

Le sprint final est lancé pour Kodir Khusanov. D'après les informations de Foot Mercato, Dortmund, le Bayer Leverkusen, le Napoli ainsi que la Juventus seraient dans le coup pour recruter le défenseur central ouzbek. Mais pour l'heure, ce sont bien Newcastle, Manchester City et le Real Madrid qui auraient montré le plus fort intérêt pour le joueur du RC Lens. Le PSG lui, n'est pas cité et est donc absent des débats pour ce transfert qui pourrait se concrétiser pour 40M€.