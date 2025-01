Mercato - RC Lens : Un énorme transfert à 40M€ se précise

Arnaud De Kanel

A l'instar de l'OM, le RC Lens dynamite les premiers jours de ce mercato hivernal. En quête de liquidités, le club artésien cherche à vendre et pourrait bien toucher le jackpot dans les jours à venir grâce à Kodir Khusanov. Le défenseur ouzbek affole l'Europe alors que son entourage entrouvre la porte à un départ et que les dirigeants espèrent récupérer au moins 40M€ sur ce futur transfert.

Après les transferts avortés de Neil El Aynaoui et de Kevin Danso l'été dernier, le RC Lens se retrouve dans l'obligation de vendre cet hiver. Possédant actuellement la plus belle cote sur le marché, Kodir Khusanov pourrait plier bagages pour une somme avoisinant les 40M€.

Abdukodir Khusanov vers l’OM ? Le PSG en embuscade, mais le Lensois pourrait bien faire un choix surprenant ! 🤔

➡️ https://t.co/lO7UJNvuI6 pic.twitter.com/KYMvFqsTw3 — le10sport (@le10sport) January 6, 2025

Khusanov a l'Europe à ses pieds

Au lendemain de la déclaration choc de Pierre Dréossi au micro de DAZN, il y a du nouveau dans le dossier Khusanov ! Ce lundi, Foot Mercato indique que le Real Madrid serait entré dans la danse pour tenter de recruter le défenseur central lensois. Autre géant du football européen, Manchester City a avancé ses pions. En effet, une réunion se serait tenue la semaine dernière entre le club anglais, le RC Lens ainsi que Jorge Mendes en présence du père du joueur et de son agent Khasbiullin Gairat. Si le montant de 25M€ avait été évoqué, les ambitions lensoises auraient été revues à la hausse selon Foot Mercato. Les Sang et Or en attendraient désormais au moins 40M€. Dans l'entourage du joueur, on ouvre la porte à toutes les possibilités.

Le clan Khusanov sort du silence

« Le joueur aime le RC Lens de tout son cœur. Mais nous comprenons le désir du club de tirer un avantage financier du transfert, et ils le méritent pour leur confiance dans le jeune joueur. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que Lens nous a donné et que dans cette situation, mais c’est au joueur de décider de la prochaine étape à franchir. Abdukodir est aujourd’hui prêt à rester quelques mois en plus à Lens s’il faut. Le développement sportif du joueur est une priorité pour nous et c’est pourquoi nous avons décidé de signer Lens à ce moment-là alors que nous avions d’autres propositions », confie l'entourage de Kodir Khusanov à Foot Mercato. Le transfert du phénomène ouzbek se précise.