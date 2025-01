Cristiano Ronaldo au PSG : Son transfert avorté le fait rager ?

Pierrick Levallet

Récemment, Cristiano Ronaldo s’est permis une sortie fracassante sur la Ligue 1. Le quintuple Ballon d’Or a vivement critiqué le niveau de la Ligue 1. Depuis, l’attaquant portugais ne cesse de recevoir des réponses de France. Son transfert avorté au PSG pourrait d'ailleurs à l’origine du coup de gueule du légendaire joueur de 39 ans.

Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo s’est permis une sortie sur la Ligue 1 qui a fait jaser. « Tout ce qu'il y a en France, c'est le PSG. Les autres sont finis » a notamment lancé l’ancien du Real Madrid et de la Juventus. « Les joueurs devraient venir et jouer là-bas. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés, transpirer... Venez jouer ici et vous verrez » a-t-il ensuite ajouté. Mais pour Jérôme Rothen, il y aurait une raison claire à ce coup de gueule : son transfert avorté au PSG.

Cristiano Ronaldo tout proche de signer au PSG ?

Car en effet, le PSG serait passé tout près de recruter Cristiano Ronaldo il y a quelques années. « T’aurais eu un Cristiano Ronaldo à Paris, fais-moi confiance, il s’adapte. Oui, il était intéressé. C’était avant qu’il signe à la Juventus. Il avait Chelsea, Juventus, Paris, il a dit qu’il n’irait jamais à Arsenal. Paris, il était intéressé par le projet » avait ainsi révélé Patrice Evra sur RMC.

«Il garde ce côté amer de ne pas avoir évolué dans le championnat»

Cristiano Ronaldo n’aurait donc toujours pas digéré son transfert avorté au PSG. « Cristiano Ronaldo parle d’un championnat qu’il ne connait pas. Il a eu l’opportunité. Il a voulu venir, c’est Evra qui nous le disait, avant de signer à la Juventus, de venir au PSG. Ça ne s’est pas fait pour plein de raisons. Peut-être qu’il garde ça dans sa tête et que c’est une petite fracture pour lui. Pourtant la carrière est incroyable et signer à la Juve, ce n’est pas non plus être rétrogradé dans sa carrière. Il n’empêche qu’il garde ce côté amer de ne pas avoir évolué dans le championnat de France. Donc très souvent, il mets des tirs au championnat, qu’il ne connait pas » a confié Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.