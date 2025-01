Mercato : La recrue parfaite est arrivée, le RC Lens jubile grâce à l'OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Ce mardi, le RC Lens a officialisé l’arrivée de Pau Lopez, prêté avec option d’achat par l’OM. Le gardien âgé de 29 ans va donc prendre la place de Brice Samba, en instance de départ. Pierre Dréossi, directeur général des Sang et Or, estime que l’Espagnol correspond parfaitement aux valeurs du club.

Pau Lopez n’aura pas tardé à faire son retour en Ligue 1. Prêté avec option d’achat par l’OM à Gérone l’été dernier, le gardien âgé de 29 ans n’a joué qu’une seule petite rencontre depuis le début de la saison, le 4 décembre en Coupe du Roi. C’est finalement au RC Lens que l’Espagnol va disputer la deuxième partie de la saison, après avoir cassé son prêt en Catalogne.

Lopez prêté avec option d’achat au RC Lens

En effet, le RC Lens a officialisé ce mardi l’arrivée de Pau Lopez en provenance de l’OM, dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat de 4M€, selon Foot Mercato. Alors que Brice Samba (30 ans) est annoncé dans le viseur du Stade Rennais, il devient ainsi le nouveau gardien titulaire des Sang et Or.

« Sa personnalité simple s’ancrera parfaitement dans l’ADN familial du Racing »

« Le Racing est heureux d’accueillir Pau Lopez. Dernier rempart référencé en Europe, Pau s’est affirmé ces dernières saisons comme une valeur sûre à son poste, en s'imposant dans des clubs habitués aux joutes continentales tels que le Real Betis, l'AS Roma et l'Olympique de Marseille », a déclaré Pierre Dréossi, dans le communiqué publié par le RC Lens. « Il arrive donc à Lens avec une solide expérience du haut niveau (360 matchs en professionnel) et du football européen, ainsi qu’une bonne connaissance de la Ligue 1 où il a disputé trois saisons intenses entre 2021 et 2024. Au-delà de ses qualités techniques et de son âme de leader, sa personnalité simple s’ancrera parfaitement dans l’ADN familial du Racing. Bienvenue en Sang et Or ! »