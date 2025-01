PSG : Mbappé remplacé par un crack à 93M€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Kylian Mbappé avait décidé de quitter le PSG en fin de contrat l'été dernier, et Bradley Barcola est rapidement apparu comme son successeur logique sur le plan tactique. L'ancien crack de l'OL a d'ailleurs réalisé une excellent début de saison avec le PSG, ce qui a fait grimper sa valeur marchande en flèche à en croire le classement dévoilée par le CIES.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG en juin 2024, Kylian Mbappé est donc parti libre afin de réaliser son rêve de signer au Real Madrid. De nombreuses pistes ont été évoquées durant le mercato estival pour remplacer Mbappé (Kvaratskhelia, Osimhen, Leão, Yamal...), mais aucune ne s'est concrétisée. Et le PSG a donc opté pour une solution en interne afin d'assurer sa succession.

Le PSG prépare une riposte explosive après le départ de Mbappé ! Quel joueur pourrait rejoindre la capitale ? 🚀

Barcola a pris le relais au PSG

Bradley Barcola (22 ans), recruté par le PSG en provenance de l'OL en 2023, s'est installé comme le nouveau titulaire indiscutable du flanc gauche de l'attaque parisienne, et son début de saison XXL durant lequel il a empilé les buts ont permis de faire un peu oublier Mbappé.

Une valeur estimée à 93,7M€

L'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport (CIES) a publié ce mercredi le classement des 100 joueurs aux plus grosses valeurs de transfert. Et Bradley Barcola, avec un prix évalué à 93,7M€, se positionne à la 37e place. Une belle progression, alors que le PSG n'avait déboursé que 50M€ pour le recrutement il y a un an et demi.