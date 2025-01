Rugby : Antoine Dupont veut encore changer d’équipe !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Antoine Dupont a changé d’équipe le temps de quelques mois cette année en entamant une reconversion provisoire dans le rugby à 7, en vue des Jeux olympiques de Paris 2024. Un choix payant puisque la star des Bleus a décroché l’or, et laisse entrevoir un potentiel retour du côté de Los Angeles en 2028.

Antoine Dupont a rempli son grand objectif de l’année ! Quelques mois après sa déception à la Coupe du monde, la star tricolore a décroché la médaille d’or lors des Jeux olympiques de Paris 2024 avec de nouveaux coéquipiers, ceux de l’équipe de France de rugby à 7 qu’il avait rejoint au début de l’année. Une expérience l’obligeant à se retirer temporairement du Stade Toulousain et du XV de France.

« J'ai eu raison de suivre mon intuition »

Et avec cette breloque en or, Antoine Dupont ne regrette évidemment pas cette parenthèse. Le joueur de 28 ans a même reçu le titre de meilleur joueur du monde à 7 de l'année 2024 en novembre. « Je me dis que c'était un pari risqué mais que ça en valait tellement la peine. J'ai eu raison de suivre mon intuition même quand au début personne n'y croyait vraiment, savourait Antoine Dupont après cette nouvelle récompense décrochée, dans des propos rapportés par L’Équipe. Je me souviens des premiers articles. Je n'ai pas la mémoire courte et je suis fier des choix que j'ai faits. Je remercie aussi mes partenaires et le staff qui m'ont permis de vivre tout ça. »

« On verra comment je suis physiquement et mentalement dans quatre ans »

Peu après les JO de Paris 2024, Antoine Dupont avait annoncé la fin de son aventure dans le rugby à 7. « C’est quand même très dur de faire les deux, donc je vais sagement retourner à XV mais c’était une expérience incroyable », reconnaissait-il à l’époque. Mais fort de cette expérience inoubliable l’été dernier, la star des Bleus n’écarte pas un retour dans le 7. « Quand on sort de Jeux olympiques que l’on vient de gagner, on a envie de se rabattre sur ceux d’après. On verra comment je suis physiquement et mentalement dans quatre ans », confiait-il le mois dernier. Rendez-vous, peut-être, à Los Angeles en 2028.