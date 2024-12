Top 14 : Avec Antoine Dupont, Toulouse a terrorisé tout le monde !

Jean de Teyssière

L’année civile 2024 s’est achevée avec une victoire pour le Stade toulousain. Lors du clasico face au Stade français, Antoine Dupont n’était pas là car grippé mais les hommes d’Ugo Mola sont tout de même sortis vainqueurs de ce duel (38-23). Cette victoire marque la fin d’une année remplie de succès pour Toulouse et de terreur pour ses adversaires.

Leader du Top 14 avec un point d’avance sur l’UBB, le Stade toulousain poursuit son très bon début de saison. Les champions de France 2024 abordent 2025 avec les mêmes objectifs : tout rafler sur leur passage. Leurs adversaires sont prévenus.

Une année 2024 remplie de succès

L’UBB se souvient encore de ce soir du 28 juin 2024 au stade Vélodrome de Marseille. Pour sa première finale dans son histoire, les Bordelais sont éparpillés aux quatre coins de la pelouse par le Stade toulousain qui ne leur laisse aucune chance. Habitué à ces finales, Toulouse et Dupont humilient leurs meilleurs ennemis (59-3) pour s’adjuger un 23ème sacre national. Un mois plus tôt, au Tottenham Hotspur Stadium de Londres, Toulouse bat Leinster en finale de la Champions Cup (31-22). Un doublé historique puisque le Stade toulousain est le seul club en Europe à avoir réussi pareil exploit.

Du spectacle à chaque match

Affronter Toulouse en 2024, c’est être quasiment sûr de perdre. Sur les 38 matchs disputés au cours de l’année civile 2024, le club d’Antoine Dupont en a remporté 29, pour deux matchs nuls et sept défaites. 1364 points ont été inscrits par le Stade toulousain, soit une moyenne de 36 points par match. De plus, 185 essais ont été inscrits par le club occitan, pour une moyenne de 5 par match. Affronter Toulouse en 2024 était un calvaire pour de nombreuses équipes et vu la forme affichée par les hommes d’Ugo Mola, on se demande comment 2025 pourrait changer la donne, surtout que cette fois-ci, Dupont devrait disputer tous les matchs, lui qui était occupé à se former au rugby à 7 en 2024.