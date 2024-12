Rugby : De fan à coéquipier d’Antoine Dupont, l’histoire complètement folle !

Axel Cornic

Antoine Dupont régale petits et grands depuis des années, que ce soit avec le maillot du XV de France ou celui de son club du Stade Toulousain. Et ce n’est pas Mathis Castro-Fereira qui va dire le contraire, puisque pour Canal+ il a avoué avoir été longtemps fan du demi de mêlée, qui est désormais son coéquipier.

Voilà des années déjà que la France s’enflamme pour Antoine Dupont. Mais cette année 2024 a clairement propulsé capitaine du XV de France dans une toute nouvelle galaxie, suite à son doublé avec le Stade Toulousain et surtout son titre aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le rugbyman est désormais l’une des personnalités sportives les plus importantes de la planète, avec chacun de ses déplacements qui soulève les foules.

« Jouer avec Antoine Dupont, je ne réalise pas encore »

Au micro de Canal+, son coéquipier Mathis Castro-Fereira a livré une anecdote assez amusante concernant Dupont. « Jouer avec Antoine Dupont, je ne réalise pas encore. C'est le meilleur joueur de monde. Partager ce terrain avec lui, c'est assez particulier, on ne sait pas ce qu'on doit faire, on hésite un peu, donc on le laisse faire et on regarde sa magie » a confié le tout jeune troisième-ligne, qui depuis un an est l’une des nouvelles grandes révélations de la formation du Stade Toulousain.

« S'il se souvient d'un mec chiant qui voulait faire une photo, c'est peut-être moi oui ! »

« Avec des joueurs comme ça, ça ne peut que se passer correctement » a poursuivi Castro-Fereira, qui s’est souvenu d’une rencontre en particulier avec Antoine Dupont il y a quelques années. « J'avais fait une photo avec Antoine. J'étais tellement timide que j'ai coupé ma tête quasiment en 2. Vu que c'était Antoine, je me sentais pressé par peur de le déranger, et stressé à la fois. S'il se souvient d'un mec chiant qui voulait faire une photo, c'est peut-être moi oui ! ».