Rugby : 2024, année inoubliable pour Antoine Dupont !

Axel Cornic

Déjà considéré comme l’une des plus grandes stars de la planète rugby, Antoine Dupont a définitivement passé un cap avec son année 2024. Entre ses exploits en club et ceux avec France 7 aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il est définitivement devenu l’un des plus grands de l’histoire de sa discipline.

On commence à manquer de superlatifs pour décrire Antoine Dupont. Celui qui avait déjà montré pouvoir rivaliser avec les plus grands après son titre de Meilleur joueur World Rugby 2021, a mis la barre un peu plus haut ces derniers mois. Il a en effet signé un doublé avec le Stade Toulousain en Champions Cup et en Top 14, en étant élu meilleur joueur des deux finales. Mais c’est bien son passage à 7 qui a marqué les esprits...

Il a tout gagné

Rarement on a vu un joueur passer aussi facilement du XV au 7, même les plus grands. Mais en seulement quelques mois, Dupont a offert à la France sa première victoire depuis 2005 sur le circuit des SVNS Series, avant de remporter les finales de Madrid et surtout, d’offrir une première médaille d’or au rugby tricolore lors des Jeux Olympiques de Paris 2024. Sur le plan personnel il a également été élu Rookie de l’année à 7, mais également Meilleur joueur de rugby à 7 sur l’année 2024. Il est d’ailleurs le premier dans l’histoire à avoir raflé cette récompense après l’avoir également fait à XV.

Dupont parmi les plus grands

Mais c’est surtout médiatiquement qu’il semble avoir pris une toute nouvelle ampleur. Désormais, Antoine Dupont est sans conteste l’une des personnalités françaises les plus suivies, au même titre qu’un Kylian Mbappé au football, un Victor Wembanyama au basket ou encore un Léon Marchand. Ses vacances américaines aux côtés de LeBron James ou encore de Lionel Messi ont d’ailleurs beaucoup fait parler et désormais, on se demande jusqu’où il peut aller... alors qu’il n’a que 28 ans.