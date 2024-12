Rugby : Mbappé ridiculise Dupont avec son salaire !

Axel Cornic

Si le rugby professionnel s’est largement professionnalisé depuis le début des années 2000, le fossé est encore énorme avec son cousin du football. C’est notamment vérifiable avec les salaires, notamment pour Kylian Mbappé et Antoine Dupont, les deux grandes stars des deux disciplines.

Grande star sur les terrains, Antoine Dupont a pris une toute nouvelle ampleur depuis les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le rugbyman est définitivement rentré dans le cœur des Français et sa renommée dépasse largement le sport désormais, avec notamment ses différents engagements sociaux contre l’homophobie avec la Une du magazine Têtu.

Dupont gagne 600.000€

Mais qu’en est-il du volet économique ? En cette fin d’année, Midi Olympique a publié la grille des salaires des joueurs du Top 14 et sans surprise, Dupont se place dans les grosses rémunérations. Il fait partie en effet de la tranche haut qui émarge à près de 600.000€ par an, soit 50.000€ par mois, avec notamment Owen Farrell, Will Skelton et ses coéquipiers du XV de France que sont Grégory Alldritt et Matthieu Jalibert. Cela fait de lui l’un des joueurs de rugby les mieux payés de la planète... mais très loin des plus grands noms du sport !

C’est 25 fois moins que Kylian Mbappé

Car si on regarde du côté du football, la comparaison est folle. Par exemple au PSG, club français avec la plus grosse masse salariale, Antoine Dupont serait le 23e joueur le mieux payé du club... juste derrière le jeune Senny Mayulu et devant Ayman Kari. Mais c’est encore plus fou quand on le compare à la référence tricolore dans le football, qui n’est autre que Kylian Mbappé. Ce dernier, qui a quitté le PSG cet été pour signer au Real Madrid, gagne en effet près de 15M€ net par an selon MARCA. Cela fait donc 25 fois que son homologue du rugby !