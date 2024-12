XV de France : La fin pour Dupont, son successeur est connu !

Axel Cornic

L’année 2024 d’Antoine Dupont a été incroyable, avec une notoriété qui a explosé notamment après son titre aux Jeux Olympiques de Paris 2024, sans oublier son doublé avec le Stade Toulousain. Mais cela n’a pas suffi pour convaincre tous les Français, qui semblent lui préférer une autre star du sport tricolore.

Même ceux qui n’aiment pas le rugby ou qui ne s’y sont jamais intéressés, le connaissent. Antoine Dupont est devenu une véritable star du sport français et sa notoriété dépasse souvent les frontières de sa discipline. On l’a d’ailleurs vu ces dernières années avec son interview face à Zinédine Zidane pour Brut, ou encore son immense cote auprès des fans lors des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Antoine Dupont sur le toit du monde

Il faut dire que l’homme de 28 ans surfait déjà sur une belle lancée, puisqu’il avait été élu sportif le plus aimé des Français en 2023 selon un sondage Odoxa, avec Clarisse Agbegnenou. Il avait enregistré près de 28% des votes chez les Français en général et 30% chez les amateurs de sport, devançant notamment un certain Kylian Mbappé. A noter d’ailleurs que la victoire du XV de France contre la Nouvelle-Zélande lors de la Coupe du monde 2023 (27-13), match auquel il a participé, avait été élu performance de l’année.

Léon Marchand lui prend la première place

On pensait que la belle histoire pouvait continuer, mais Antoine Dupont a perdu son trône ! Car selon le nouveau sondage Odoxa, le sportif préféré des Français en 2024 n’est autre que Léon Marchand, qui a remporté quatre médailles lors des Jeux Olympiques de Paris. Avec 44% des voix, le nageur devance largement Dupont, qui termine à 12% prend la seconde place ex-aequo avec le judoka Teddy Riner. Chez les femmes, Agbegnenou garde sa première place avec 20% des voix, devant Cassandre Beaugrand (16%) et Pauline Ferrand-Prévot (15%).