Le nouveau crack du XV de France balance sur ses sorties

Appelé surprise de Fabien Galthié lors de la Coupe du monde, Louis Bielle-Biarrey est depuis devenu un titulaire indiscutable. L’ailier a encore une fois crevé l’écran lors de la tournée de novembre du XV de France et s’affirme toujours plus comme l’un des nouveaux visages du rugby tricolore.

Le nouveau quadriennat de Fabien Galthié est déjà bien entamé, mais on peut déjà voir ceux qui pourraient y jouer un rôle important. Il y a notamment Louis Bielle-Biarrey, dont la convocation lors de la dernière Coupe du monde en avait surpris plus d’un. Mais celui qui était un ovni est passé au statut de véritable cadre du XV de France en seulement un an, avec d’ailleurs un rôle de plus en plus important aussi avec son club de l’UBB.

« Je ne suis pas une immense superstar qui ne peut pas sortir de chez elle »

Présent en conférence de presse récemment, l’ailier de 21 ans s’est confié au sujet des gros changements survenus depuis un an dans sa vie quotidienne. « Je suis souvent chez moi ou autour de chez moi donc je ne suis pas trop embêté. C’est sûr que quand on sort en ville, on est un peu plus reconnu mais franchement ça reste bien. Je vous rassure, je ne suis pas une immense superstar qui ne peut pas sortir de chez elle » a déclaré Bielle-Biarrey.

« Je suis bien entouré, c’est ce qui m’aide, avec des personnes compétentes de confiance »

« Depuis la Coupe du monde, c’était nouveau. Là, ça a remis un petit coup de boost parce que c’était calme depuis les VI Nations » a poursuivi l'ailier du XV de France et de l’UBB, qui ne semble donc pas vraiment gêné par sa toute nouvelle notoriété. « Mais je suis bien entouré, c’est ce qui m’aide, avec des personnes compétentes de confiance. Ça m’aide à rester dans ma bulle et être pour l’instant performant sur le terrain. Ça fonctionne plutôt bien, je ne vais pas changer pour l’instant ».