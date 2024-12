Rugby : Une bombe à retardement dans le Top 14 ?

Axel Cornic

Considéré encore il n’y a pas si longtemps comme l’un des projets les plus ambitieux du rugby français, le Racing 92 semble être au bord du gouffre. Les résultats sont décevants depuis le début de la saison et de plus en plus de sources parlent d’un véritable exode des personnages les plus importants du club francilien.

Avec un propriétaire des plus solides, un stade de propriété dernière génération et surtout un effectif formé de grandes stars, le Racing 92 fait partie des poids lourds du Top 14. Mais les Franciliens ne font plus peur à personne et pointent à la mi-saison à une très décevante 9e place, avec une récente défaite face à Montpellier (21-17), qui a un peu plus plongé le club dans la crise.

Rien ne va plus au Racing 92

Cette crise n’est toutefois pas que sportive. Car ces dernières semaines des rumeurs ont circulé concernant ce qui semble tout simplement à un démantèlement du projet actuel ! Sud-Ouest a en effet révélé que Laurent Travers aurait annoncé en interne son départ vers l’Aviron Bayonnais, à la fin de la saison. Un véritable coup dur, puisque l’ancien talonneur et un pilier du Racing 92 depuis 2013, passant ensuite de manager à président à partir de 2023.

Travers sur le départ, Lancaster menacé...

Son successeur Stuart Lancaster, arrivé en juillet 2023, pourrait également faire ses valises. De l’autre côté de la Manche on assure en effet que l’Anglais aurait accepté de prendre les rênes de la franchise irlandaise du Munster, lui qui a été adjoint de l’ennemi du Leinster de 2016 à 2023. Ses choix seraient d’ailleurs de moins en moins compris par le vestiaire, notamment les titularisations de son fils Dan Lancaster, que beaucoup ne retiennent pas au niveau pour le Top 14. Pour couronner le tout, L’Equipe a récemment annoncé la fuite de l’ailier star Henry Arundell, pourtant sous contrat jusqu’en 2026.