F1 : Red Bull annonce déjà un calvaire pour le coéquipier de Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après de longues spéculations, Red Bull s'est finalement séparé de Sergio Pérez qui sortait d'une saison très compliquée. Pour le remplacer, alors que Yuki Tsunoda aurait pu prétendre à une place dans le baquet de la Red Bull, c'est finalement Liam Lawson qui a été choisi. Mais ce dernier devrait déjà être loin de Max Verstappen comme le craint Helmut Marko.

Malgré une longue incertitude, Sergio Pérez a finalement été poussé au départ par Red Bull qui n'a pas digéré les performances du Mexicain la saison dernière. Pour le remplacer, plusieurs options ont circulé à l'image de celle menant à Yuki Tsunoda, mais c'est finalement Liam Lawson qui a été choisi. Et pour Helmut Marko, il part déjà avec un retard important sur Max Verstappen.

Alpine prépare un tournant pour Gasly en 2025 : un avenir incertain pour le pilote après une saison prometteuse. 🚗

➡️ https://t.co/7n3xjFqxpV pic.twitter.com/Vx1pIZCqFm — le10sport (@le10sport) December 31, 2024

Lawson déjà à trois dixièmes de Verstappen ?

« Il devrait être à trois dixièmes de Max en qualifications et en course. Cela devrait suffire pour marquer des points pour le championnat des constructeurs. Il devrait également augmenter régulièrement ses performances – si possible », lâche le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com. De son côté, Max Verstappen semble beaucoup plus préoccupé par les performances de sa monoplace, que par celles de Liam Lawson.

Verstappen pas vraiment concerné par Lawson

« Si nous ne pouvons pas ramener la voiture vers l’avant de la grille, le nom du pilote dans l’autre cockpit n’a pas d’importance. Je n’ai pas de boule de cristal, mais si nous pouvons rectifier certaines faiblesses au cours de l’hiver, nous serons de retour à l’avant. Mais je ne fais certainement aucune prédiction ici. Cinq équipes devraient se battre aux avant-postes. Les faiblesses ont été réduites. Nous avons souvent manqué de l’équilibre nécessaire parce que nous n’avons tout simplement pas pu entrer dans la bonne fenêtre avec les températures. Alors il faut rectifier cela pour pouvoir avancer à nouveau et nous battre, sinon ni Liam ni moi ne pourrons contrer nos rivaux qui vont continuer à progresser cet hiver », explique le quadruple champion du monde.