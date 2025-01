Départ de Deschamps : Une faute professionnelle avec Zidane ?

Axel Cornic

Sous contrat jusqu’en 2026, Didier Deschamps a annoncé qu’il quitterait son poste après la prochaine Coupe du monde. De quoi ouvrir les débats au sujet d’une succession qui semble passionner les foules, avec notamment le nom de Zinédine Zidane qui revient régulièrement comme le grand favori pour prendre les rênes de l’équipe de France.

Tout le monde ne parle que de ça. Arrivé en 2012 et Champion du monde en 2018, Didier Deschamps a décidé de refermer le chapitre équipe de France. Sur le plateau du JT de 13h sur TF1, il a en effet annoncé qu’il ne prolongerait pas et quittera donc son poste de sélectionneur.

Une pépite de l'OM à l'horizon ? ⚽️ Découvrez le jeune talent que Deschamps pourrait bien intégrer en équipe nationale !

➡️ https://t.co/AiAbDEm1Cd pic.twitter.com/yux3Fqk17W — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 4, 2025

« Si ce n’est pas Zidane, c’est une grosse flagrante »

Cette déclaration lance évidemment un immense débat concernant sa succession, avec un candidat qui se détache déjà. Il s’agit de Zinédine Zidane, dont le nom a souvent été lié à l’équipe de France et qui n’a toujours pas retrouvé de poste depuis son départ du Real Madrid. « Pour moi, c’est le successeur évident. Je vais même plus loin. Si ce n’est pas Zidane, pour moi, en tout cas si le président ne propose pas à Zidane en premier le poste, c’est une grosse erreur, flagrante » a assuré Éric Di Meco, sur RMC Sport.

« Il a dit non à des grands clubs et a attendu l’équipe de France »

« Il y a son histoire de joueur avec l’équipe de France, il y a son histoire en club et puis pour moi, le fait que Zidane attende... » a poursuivi l’ancien international français passé notamment par l’OM et l’AS Monaco, dans l’émission le Super Moscato Show. « Tu te rends compte le nombre de grands clubs qui ont dû appeler Zidane, le mec a dit non et a attendu l’équipe de France. Si ce n’est pas une preuve d’amour et d’envie… Si tu ne lui proposes pas, c’est un manque de respect ».