Mercato - PSG : Offre rejetée, une star arrive à Paris !

C’est la bombe de ce jeudi. Le PSG serait en négociations avec Naples pour un transfert de Khvicha Kvaratskhelia dès cet hiver. Alors qu’Antonio Conte s’était opposé à un départ du Géorgien l’été dernier, ce dernier refuserait de prolonger au sein du club napolitain, qui souhaite désormais s’en séparer. Et Paris compte bien foncer dans ce dossier.

Le PSG pourrait frapper un énorme coup sur ce mercato hivernal. En effet, comme révélé par de nombreux médias ce jeudi, Paris aurait la volonté de signer Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. Pour rappel, l’été dernier, un accord contractuel existait entre le club francilien et l’ailier géorgien, mais ce dernier avait été retenu à Naples par le nouvel entraîneur Antonio Conte. Depuis, le club italien a proposé un nouveau contrat à son numéro 77.

Kvaratskhelia ne va pas prolonger à Naples

« Il y a une négociation en cours entre le club et l’entourage du joueur, nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Ce que je demande à Khvicha, c’est de continuer à faire ce qu’il fait, de se concentrer sur la saison. C’est un professionnel exemplaire et nous vivons une saison très importante. J’espère que tout se résoudra au mieux pour le club, le joueur et son agent, mais je sais aussi que dans le football tout peut arriver », déclarait ainsi Antonio Conte en novembre dernier. Mais à en croire les dernières révélations de la Gazzetta Dello Sport, Khvicha Kvaratskhelia ne compte pas signer ce nouveau bail, et souhaite désormais quitter Naples…

La première offre du PSG est imminente

Et le PSG compte bien tirer son épingle du jeu dans ce gros dossier de janvier. En effet, une première offre importante devrait être envoyée à Naples par les dirigeants parisiens, qui n’excluent pas d’inclure le défenseur Milan Skriniar dans l’opération, même si comme l’a récemment révélé Relevo, aucun accord n’existe encore entre le Slovaque et Naples. Affaire à suivre de près...