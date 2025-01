Deschamps dit stop, un accord passé avec Mbappé ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps a annoncé qu’il quittera son poste de sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2026, marquant la fin d’une ère de 14 ans à la tête de l’équipe de France. Cette décision pourrait apaiser les tensions avec Kylian Mbappé, selon Christophe Dugarry, et favoriser un climat de coopération jusqu’à la fin de son mandat.

La fin approche pour Didier Deschamps, qui a annoncé au 13H de TF1 qu’il ne prolongera pas son bail s’achevant au terme de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. « On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop, a confié le sélectionneur des Bleus. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu'elle sera, mais elle sera très bien aussi. Ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi. Ma longévité record ? Je ne suis pas là pour les records, surtout pour les exigences. Le plus important est que l'équipe de France reste au sommet, où elle est depuis de nombreuses années ».

Un bouleversement à Nantes ? 💥 Un proche de Zidane s'invite dans le projet du FC Nantes, mais Kombouaré reste aux commandes !

➡️ https://t.co/q87qwWCFA1 pic.twitter.com/Bgnpt8q02V — le10sport (@le10sport) January 7, 2025

« Il va y avoir un commun accord »

Présent dans l’After Foot pour commenter l’information mardi soir, Christophe Dugarry estime que cette annonce surprise de Didier Deschamps va lui servir à apaiser la situation avec Kylian Mbappé, qui n’avait pas été retenu lors du rassemblement de novembre. « Je pense que ça va apaiser les choses. Même avec Mbappé, alors que ça pourrait être compliqué quand il va le récupérer au mois de mars avec tout ce qu'il s'est passé, même là il va y avoir un commun accord », estime le champion du monde 1998.

« Tout va être pacifié »

« Tout va être pacifié et ils ne s'attaqueront pas pour aller jusqu'en 2026 et tout le monde voudra faire des efforts pour le bien du brassard, poursuit Dugarry. Ils vont travailler d'un commun accord pour aller au bout de cette histoire. Je pense que ça va pacifier toutes les petites tensions qu'il pourrait y avoir. » Également présent dans l’émission de RMC, Daniel Riolo se montre quant à lui catégorique sur la relation entre Deschamps et Mbappé : « De toute façon, on le sait qu’il y a crise, on le sait qu’après ce qui s’est passé et la punition du mois de novembre, les rapports sont rompus ».