«Ce ne sera pas Zidane» : Coup de tonnerre balancé en direct sur l'équipe de France ?

Didier Deschamps a annoncé qu’il ne rempilerait pas à la tête de l’équipe de France. Son départ au terme de la Coupe du monde 2026 est désormais acté, ce qui pourrait enfin permettre à Zinedine Zidane de débarquer, lui qui patiente depuis son départ du Real Madrid en 2021. Un scénario auquel ne croit pas vraiment Jean-Michel Larqué.

Il n’y aura pas de quinzième année pour Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France. Le sélectionneur tricolore, nommé en 2012, a annoncé dans le 13H de TF1 qu’il laisserait la place au terme de la Coupe du monde 2026. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde. Ça s’arrêtera là parce qu’il faut que ça s’arrête là à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c'est très bien », a indiqué l’ancien joueur de l’OM.

Tous les regards sont désormais tournés vers Zinedine Zidane, qui attend que la place se libère depuis longtemps. « J'en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l'espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j'ai envie de boucler la boucle avec l'équipe de France. J'ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c'est la plus belle des choses qui me soit arrivée ! », confiait en 2022 l’ancien entraîneur du Real Madrid dans un entretien accordé à L’Équipe. Si cette nomination paraît inéluctable, Jean-Michel Larqué croit de son côté en un autre scénario.

« Le futur sélectionneur sera peut-être Zidane, je n’en sais rien. Je parierais presque que ce ne sera pas lui », estime le consultant de RMC dans l’After Foot, s’interrogeant désormais sur les prochains mois en sélection : « Ce qui est certain, c’est que lors des prochains rassemblements de l’équipe de France, on va parler accessoirement de la composition d’équipe, du match. On ne va parler que de ça. Ça risque de troubler le jeu, notamment lors de la phase finale. (...) Dans le contexte actuel du foot français, Deschamps restera le sélectionneur avec le plus beau palmarès, quel que soit le résultat en 2026. »