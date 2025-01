Equipe de France : Une erreur fatale commise par Deschamps ?

Axel Cornic

A un an et demi de la fin de son contrat, Didier Deschamps a lâché une petite bombe en déclarant qu’il ne prolongerait pas. Il quittera donc le poste de sélectionneur de l’équipe de France après quatorze années de règne et si certains s’en réjouissent, d’autres se questionnent sur le timing de cette annonce.

En place depuis 2012, Didier Deschamps veut tourner la page. L’actuel sélectionneur a annoncé son départ en 2026, après avoir disputé sa quatrième Coupe du monde à la tête de l’équipe de France. Un changement notable dans le football français, puisqu’il a clairement marqué l’histoire de son empreinte.

« C’est compliqué, car le haut niveau, ce sont des détails »

Certains se demandent toutefois si cette annonce n’est pas prématurée. C’est le cas de Jérôme Rothen, qui s’est souvenu d’un Jacques Santini fragilisé avant l’Euro 2004, alors que son départ vers Tottenham était déjà connu. « C’est compliqué, car le haut niveau, et encore plus le niveau international, ce sont des détails » a confié l’ancien international français, sur RMC Sport.

« J’ai senti des joueurs un peu démobilisés »

« Pour gagner ce genre de compétition, le détail, c’est par exemple la solidarité » a poursuivi Rothen, qui en plus d’avoir vécu cette situation connait également très bien Didier Deschamps. « Le discours du coach doit être suivi par tout le monde. J’ai senti des joueurs un peu démobilisés, un peu ailleurs avec le discours d’un Santini qui leur passait au-dessus de la tête ».