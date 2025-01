Deschamps : La bombe qui peut faire halluciner Mbappé !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Lors de son passage au 13H de TF1, Didier Deschamps a pris tout le monde de court en annonçant qu'il quittera ses fonctions de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Cette nouvelle inattendue n’avait pas été communiquée à Kylian Mbappé et aux autres joueurs de la sélection tricolore.

Invité du 13H de TF1 dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes, Didier Deschamps a créé la surprise en annonçant son départ de l’équipe de France au terme de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. « Je suis là depuis 2012, je suis prévu jusqu’en 2026, la prochaine Coupe du monde. Ça s’arrêtera là parce qu’il faut que ça s’arrête là à un moment. Dans ma tête, c’est bien clair. J’ai fait mon temps avec la même envie, la même passion pour maintenir l’équipe de France au plus haut niveau. Mais 2026, c'est très bien », a indiqué le sélectionneur des Bleus, à la plus grande surprise des supporters tricolores qui ne s’attendaient pas à le voir acter son départ à un an et demi de la fin de son contrat, et ils n’ont pas dû être les seuls.

Mbappé et ses coéquipiers n’étaient pas prévenus à l’avance

Comme l’explique Le Parisien, Didier Deschamps n’avait pas prévenu les joueurs de l’équipe de France qu’il ne signerait pas de nouveau contrat. Ainsi, ni Kylian Mbappé, son capitaine, ni les autres internationaux, même ceux avec qui il peut entretenir une relation de confiance comme N’Golo Kanté, n’avaient été mis au courant de l’information.

« Ce n'était pas préparé »

Il faut dire que Didier Deschamps n’avait pas vraiment anticipé cette révélation. « On m'a posé la question aussi, ce n'était pas préparé ou calculé. C'est très clair dans ma tête depuis bien longtemps, j'ai juste clarifié », a-t-il précisé ce mercredi. Marie-Sophie Lacarrau, qui a interrogé le sélectionneur dans le 13H, s’est elle aussi dite étonnée par la sortie de l’intéressé. « On ne s'y attendait pas, ce n'était pas prévu, a reconnu la journaliste dans l'émission Bonjour sur TF1. C'était une interview sur les Pièces Jaunes mais qui devient politique à un moment avec Brigitte Macron. En parlant de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, je dis à Didier Deschamps qu'on a trouvé un petit parallèle entre les deux et je lui ai demandé s'il voulait continuer. Il commence par sa réponse 'je ne suis pas là pour faire une annonce', je relance et là il le dit en surprenant tout le monde, moi la première. Quand son entourage lui a demandé pourquoi le dire maintenant, il a répondu : 'parce qu'elle m'a posé la question'. »