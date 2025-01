«On ne s'y attendait pas» : Deschamps annonce la fin à la surprise générale !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le timing de l’annonce a de quoi surprendre. Didier Deschamps a profité de son passage diffusé ce mercredi dans le 13H de TF1 dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes pour acter la fin de son aventure en équipe de France au terme de la Coupe du monde 2026. Face à lui, Marie-Sophie Lacarrau, présentatrice du journal, reconnaît avoir elle même été étonnée.

Dans le cadre de l’opération Pièces Jaunes dont il est le parrain, Didier Deschamps était l’invité de Marie-Sophie Lacarrau en compagnie de Brigitte Macron pour un entretien diffusé ce mercredi dans le 13H de TF1. Et c’est à cette occasion que le sélectionneur de l’équipe de France a annoncé son départ au terme de la Coupe du monde 2026. Une sortie qui a pris de court la présentatrice du journal.

« Il le dit en surprenant tout le monde, moi la première »

Invité de la matinale de TF1 ‘Bonjour’, Marie-Sophie Lacarrau a évoqué les coulisses de cette annonce : « On ne s'y attendait pas, ce n'était pas prévu. C'était une interview sur les Pièces Jaunes mais qui devient politique à un moment avec Brigitte Macron. En parlant de la fin du mandat d'Emmanuel Macron, je dis à Didier Deschamps qu'on a trouvé un petit parallèle entre les deux et je lui ai demandé s'il voulait continuer. Il commence par sa réponse 'je ne suis pas là pour faire une annonce', je le relance et là il le dit en surprenant tout le monde, moi la première. Pourquoi maintenant? Il a répondu : 'parce qu'elle m'a posé la question' ».

« Il faut savoir dire stop »

« On n’a jamais envie que ça s’arrête quand c’est une belle chose. Après, il faut savoir dire stop, s’est justifié Didier Deschamps face à Marie-Sophie Lacarrau. Il y a une vie après. Je ne sais pas ce qu'elle sera, mais elle sera très bien aussi. Ça va faire 14 ans, ça fait beaucoup aussi. Ma longévité record ? Je ne suis pas là pour les records, surtout pour les exigences. Le plus important est que l'équipe de France reste au sommet, où elle est depuis de nombreuses années ».