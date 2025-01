Mercato - OM : Son transfert est bouclé, il s'en va en guerre !

Thomas Bourseau

A peine arrivé à l'OM, Luiz Felipe Ramos a déjà les crocs. Bien qu'il ait assuré qu'il lui faudra quelques semaines afin de retrouver une forme physique optimale, le défenseur brésilien compte bien se battre jusqu'au bout pour représenter les couleurs de l'Olympique de Marseille et rendre les supporters fiers.

Ce mercredi 8 janvier avait lieu la présentation de Luiz Felipe Ramos à l'OM. Le défenseur central brésilien de 27 ans a récemment résilié son contrat avec Al-Ittihad d'un commun accord. Libre, l'ex-joueur du Betis Séville et de la Lazio a déposé ses valises dans la cité phocéenne et devrait être un joueur de l'Olympique de Marseille jusqu'au terme de la saison 2025/2026.

«Ils aiment les joueurs de caractère, ceux qui se battent»

Qu'est-ce qui a motivé Luiz Felipe Ramos à signer à l'OM ? L'ambiance de l'Orange Vélodrome, sans aucun doute. « Oui, bien sûr. Les supporters ici ont une mentalité et une passion similaires à celles que j’ai connues à Rome ou à Naples. Ils aiment les joueurs de caractère, ceux qui se battent pendant 90 minutes et mouillent le maillot ».

«Je vais tout donner pour ces couleurs et pour mes coéquipiers»

« Je sais où je mets les pieds. Ici, les supporters sont fous de leur club, et cela me motive encore plus. Je vais tout donner pour ces couleurs et pour mes coéquipiers ». a assuré Luiz Felipe Ramos pendant sa conférence de presse de présentation et dans des propos rapportés par Le Phocéen.