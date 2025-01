Incroyable, Luis Enrique rembarre le PSG !

Thomas Bourseau

Marcus Rashford aurait pu être une option offensive explorée par le PSG cet hiver. Et notamment en raison des discours tenus par le passé par Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos à son sujet. Néanmoins, Luis Enrique ne semble clairement pas être sur la même longueur d'onde.

Le Paris Saint-Germain n'en veut plus ! Randal Kolo Muani n'est plus le bienvenu au PSG et ce n'est pas Luis Enrique qui affirmera le contraire. L'entraîneur espagnol le laisse régulièrement de côté ces derniers temps. Et alors que les dirigeants parisiens le poussent à aller voir ailleurs cet hiver, un échange de joueurs pourrait se concrétiser.

Skriniar tire un trait sur le PSG 🤯 Il ne veut plus rester, place aux révélations sur son avenir !

➡️ https://t.co/xh9Hawf66J pic.twitter.com/hbYACM1Qlf — le10sport (@le10sport) January 8, 2025

Un prêt avec obligation d'achat ou un échange de joueurs en prêt pour Randal Kolo Muani ?

« Si le PSG ne parvient pas à vendre, il cherchera à obtenir un prêt assorti d'une obligation d'achat. Et si ce n'est pas possible, il cherchera un échange de joueurs en prêt. Cela ferait de Manchester United un candidat potentiel avec Marcus Rashford, que le Paris Saint-Germain a cherché à recruter il y a quelques saisons ». a confié le journaliste Duncan Castles pendant The Transfers Podcast.

«Rashford ? Luis Enrique ne l'aime pas en tant que joueur et ne pense pas qu'il s'adapterait à son système»

« Le PSG n'est plus très intéressé par Rashford aujourd'hui. En partie parce que Luis Enrique ne l'aime pas en tant que joueur et ne pense pas qu'il s'adapterait à son système, et aussi parce qu'ils pensent pouvoir trouver un remplaçant moins cher et plus adapté à l'effectif ailleurs ». a conclu le journaliste du Times. Les dirigeants du PSG, dont Nasser Al-Khelaïfi qui a fait part de son admiration pour Marcus Rashford en décembre 2022, est donc fixé.