Trois stars du PSG craquent à cause d’un proche de Mbappé !

En 2022, pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger, le PSG avait décidé de s’offrir l’un de ses proches : Luis Campos. Le Portugais a alors pris la succession de Leonardo, se voyant confier les clés du sportif au sein du club de la capitale. Une nouvelle méthode a alors été mise en place. De quoi générer certaines tensions avec les stars du PSG ?

Aujourd’hui, Luis Campos est le conseiller sportif du PSG. Après le LOSC ou encore l’AS Monaco, le Portugais a posé ses valises dans la capitale française. C’est en 2022 qu’il a pris ses fonctions à Paris. Une nomination influencée largement par le feuilleton Kylian Mbappé. A l’époque, le PSG était en discussion avec l’international français pour le prolonger et pour mettre toutes les chances de son côté, la direction parisienne a décidé de faire venir Luis Campos, que Mbappé connait très bien depuis l’AS Monaco. Ça a fonctionné, mais dans le même temps, certaines crispations sont apparues avec d’autres stars du PSG.

« Tu as un fixe et derrière, plus tu joues, plus tu gagnes d’argent »

Conseiller sportif, Luis Campos a revu certaines choses en ce qui concerne les prolongations au PSG. C’est ce qu’a révélé Loïc Tanzi à l’occasion du podcast de France Bleu, 100% PSG la tribune : « Les nouveaux contrats de Luis Campos, c’est à la performance. En gros, tu as un fixe et derrière, plus tu joues, plus tu gagnes d’argent, plus tu es décisif, plus tu gagnes d’argent, plus tu es sur le terrain, plus tu gagnes d’argent ».

« Ça a créé beaucoup de problèmes notamment avec les anciens »

Une révolution qui n’aura pas été sans conséquence, faisant notamment craquer 3 stars du PSG : Presnel Kimpembe, Marco Verratti et Marquinhos. « Ça a créé beaucoup de problèmes notamment avec les anciens. Les premiers qui ont signé ça c’est Verratti, Kimpembe et Marquinhos. Les anciens ont dit : « On est là depuis longtemps et maintenant si on ne joue pas on ne gagne pas d’argent ? ». C’est notamment pour ça que Kimpembe est en colère, que Verratti a accepté de partir rapidement au Qatar et que Marquinhos l’a fait un peu à défaut », a développé le journaliste de L’Equipe.