Mbappé - PSG : Cyril Hanouna annonce un scandale à 55M€

Les avocats de Kylian Mbappé ont contre-attaqué. Jeudi dernier, ils ont organisé une conférence de presse pour annoncer une série de procédures à l'encontre du PSG, qui refuse de verser les 55M€ réclamés par le joueur. Cette situation met mal à l'aise le journaliste Jacques Vendroux, dans un contexte économique délicat.

« C’est une question de justice et de principe, tout travail mérite salaire.» Les avocats de Kylian Mbappé ne se démontent pas. Jeudi dernier, ils ont annoncé une série de procédures pour contraindre le PSG à verser les trois derniers mois de salaire du joueur et diverses primes, soit environ 55M€. Cette somme a été saisie à titre conservatoire dans les comptes du PSG. Comme le réclame le club parisien, Mbappé va également saisir le conseil des prud’hommes pour faire valoir ses droits. « Kylian Mbappé est un passionné de football et il adore le PSG, ça n'a échappé à personne. Nous n'avons pas eu d'autres choix que d'en arriver là, après un an à les laisser revenir vers nous. Kylian avait à coeur de les laisser digérer la déception de son départ. Mais tout travail mérite salaire » a déclaré son avocate Delphine Verheyden.

Hanouna tacle le clan Mbappé

Au lendemain de la défaite du Real Madrid en Ligue des champions, Cyril Hanouna est revenu sur ce litige. A l’antenne d’Europe 1, l’animateur n’a pas hésité à tacler l’entourage du joueur. « La conférence de presse, c’était n’importe quoi » a-t-il confié. Dans le même temps, Jacques Vendroux a souhaité évoquer une certaine forme d’indécence dans ce dossier, alors que la France doit se serrer la ceinture sur le plan économique,

« Tu te réunis en secret »

« Je le dis, quitte à être fâché avec pleins de gens. Dans la situation actuelle du pays, où le pays souffre pour diverses raisons, étaler cette histoire de 55M€, ça me met très mal à l’aise. Tu as un problème avec le club ? Tu te réunis en secret. On l’a tous fait » a déclaré le journaliste ce jeudi.