«Soulagé», il quitte enfin le RC Lens !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs jours, le feuilleton Brice Samba agitait le mercato d'hiver. Un feuilleton qui a pris fin avec l'officialisation de son transfert au Stade Rennais. Un soulagement pour le portier français qui a connu plusieurs rebondissements avant de finalement pouvoir quitter le RC Lens.

Après de nombreux rebondissements, Brice Samba a finalement bien signé du côté du Stade Rennais. Le portier français qui avait rapidement réclamé son départ du RC Lens reconnait donc qu'il est soulagé du dénouement de ce feuilleton, positif pour lui.

🚨 Le mercato s'emballe au RC Lens ! Samba sur le départ, quel gardien le club va-t-il signer ? Restez connectés pour la suite !

➡️ https://t.co/hZa3AjQMX7 pic.twitter.com/2VnNCcn8qo — le10sport (@le10sport) January 8, 2025

Samba «soulagé» de signer à Rennes

« C’est une satisfaction parce que je désirais rejoindre le Stade Rennais F.C. Je suis soulagé d’être arrivé pour rencontrer mes nouveaux coéquipiers et commencer à m’entraîner. Je rejoins un club fort, stable, reconnu. Le peuple breton est un peuple fier et fort, c’est gratifiant d’arriver à Rennes. J’ai régulièrement joué face au SRFC en étant jeune et je suis venu souvent au Roazhon Park en Ligue 1. J’y ai vécu des matchs très compliqués (sourire) et j’ai hâte de découvrir les supporters. Je veux être un maximum décisif, c’est ce qui m’a emmené en Équipe de France et j’espère continuer sur cette lancée. C’est aussi un grand plaisir de retrouver Seko, on s’est beaucoup appelé récemment. J’ai évidemment hâte de renouer notre lien, ça a fait notre force auparavant et pouvoir répéter ce qu’on a pu faire ce serait extraordinaire », lâche le portier français dans le communiqué des Rouge-et-Noir.

Pouille s'enflamme pour l'arrivée de Samba

De son côté, Arnaud Pouille, ancien directeur général du RC Lens et désormais président du Stade Rennais, n'a pas caché sa joie de retrouver Brice Samba en Bretagne : « Pour le Stade Rennais F.C., c’est une fierté d’accueillir Brice. Au-delà du joueur et de son statut d’international, son état d’esprit orienté vers la performance et la victoire est un atout supplémentaire pour le club. Son leadership naturel, son expérience et son talent contribueront à développer nos ambitions. Joueurs, staffs et salariés, nous sommes ravis de voir Brice rejoindre les Rouge et Noir. »