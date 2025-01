Kolo Muani : Surprise, le PSG a déjà trouvé son successeur ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain ne se trouve pas dans une phase aisée concernant le cas Randal Kolo Muani. Ne faisant pas partie intégrante des projets de Luis Enrique, l'international français serait poussé vers la sortie par le comité directeur, mais pas sous n'importe quelle modalité. Et il semblerait que le remplaçant de Kolo Muani soit déjà bien connu des dirigeants parisiens.

Une année et demie et puis s'en va ? Randal Kolo Muani n'entre clairement plus dans les plans de Luis Enrique au PSG. Il n'y a qu'à s'attarder sur son temps de jeu famélique ces dernières semaines depuis le retour de blessure de Gonçalo Ramos fin novembre et la gestion d'équipe dans laquelle il n'était pas le point phare du secteur offensif de l'entraîneur du PSG.

Le PSG a «déjà identifié» le remplaçant de Kolo Muani ?

Dans le cadre du mercato hivernal qui a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, les agents de Randal Kolo Muani ont bénéficié du feu vert des dirigeants du Paris Saint-Germain. C'est en effet l'information communiquée par Duncan Castles, journaliste du Times, pour The Transfers Podcast. D'ailleurs, l'identité de son successeur serait déjà connue. « Ce que l'on m'a dit, c'est que ses agents ont la porte ouverte pour l'offrir à n'importe quel club afin de voir s'ils peuvent trouver un accord pour lequel le Paris Saint-Germain préfèrerait un achat. Ils veulent de l'argent le plus rapidement possible afin d'acheter un joueur de remplacement qu'ils ont déjà identifié ».

«Ils n'ont pas encore eu les bonnes conversations avec l'un de ces clubs»

Toutefois, le feuilleton Randal Kolo Muani ne devrait certainement pas trouver son épilogue au cours des semaines à venir. Duncan Castles l'a bien souligné pendant The Transfers Podcast. « Selon les agents, il y a eu de l'intérêt de la part de Manchester United, de Tottenham Hotspur, d'Aston Villa et de la Juventus. On espère qu'il sera en mesure d'amener d'autres clubs à participer à cette discussion. Ce que l'on me dit du côté du Paris Saint-Germain, c'est qu'ils n'ont pas encore eu les bonnes conversations avec l'un de ces clubs. Mais ils comprennent qu'il sera difficile d'obtenir un accord au cours de cette période. Le sentiment général sur le marché est qu'il y a très peu de clubs qui ont de l'argent à dépenser ».