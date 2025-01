Mercato : L’OM sort du silence après l’imbroglio au RC Lens

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Mardi, le RC Lens annonçait l’arrivée de Pau Lopez, prêté en provenance de l’OM. On pensait alors que le prêt de l’Espagnol avait été rompu, mais pas du tout. En effet, ce mercredi, à la surprise général, les Sang et Or ont annoncé que la venue de Lopez était finalement annulée. Un incroyable imbroglio suite auquel l’OM a souhaité apporter ses explications.

Ce communiqué, personne ne l’avait vu venir. En effet, ce mercredi soir, le RC Lens a annoncé que la venue de Pau Lopez était finalement annulée, lui dont le prêt en provenance de l’OM avait été officialisé la veille. « Alors qu’un accord total avait été trouvé entre le Racing Club de Lens, l’Olympique de Marseille et Pau Lopez, la venue de l’international espagnol est annulée. Le Girona FC a informé l’Olympique de Marseille ce jour de sa volonté ferme de conserver le joueur jusqu’au 29 janvier, condition inacceptable pour le Racing qui renonce ainsi à cette signature », pouvait-on lire dans le communiqué du RC Lens.

Pogba vers l'OM ? Ce transfert pourrait être chamboulé par un salaire brésilien ! ⚽️ https://t.co/YccNaoABRP — le10sport (@le10sport) January 9, 2025

« Cette communication prématurée, initiée par le RC Lens, s’est faite sans aucune validation juridique »

Ce jeudi, c’est au tour de l’OM de prendre la parole sur ce feuilleton Pau Lopez. Le club phocéen a alors donné sa version des faits, expliquant : « L’Olympique de Marseille tient à apporter des éclaircissements au sujet de l’annulation du prêt de Pau Lopez au RC Lens. L’Olympique de Marseille confirme qu’à la suite d’un accord total entre toutes les parties, à savoir le Girona FC, le RC Lens, l’OM et Pau Lopez, le joueur a été autorisé à rejoindre Lens pour y passer sa visite médicale. Dans l’après-midi du mardi 7 janvier, l’OM a transmis au Girona FC le projet d’accord de résiliation anticipée de la mutation temporaire. Pau Lopez a effectué avec succès sa visite médicale et a signé son contrat de travail avec le RC Lens ainsi que le nouvel accord de prêt entre le RC Lens et l’OM. L’OM, très attaché au respect des engagements contractuels et des règlements sportifs, n’a jamais contresigné l’accord de prêt avec le RC Lens, dans l’attente du retour signé du Girona FC. Malgré l’absence d’engagement définitif de toutes les parties, les services de communication du RC Lens et de l’OM ont décidé, au regard de leur collaboration régulière, d’annoncer l’arrivée du gardien espagnol au RC Lens, se félicitant du nouveau challenge offert à Pau Lopez dans notre championnat de Ligue 1. Cette communication prématurée, initiée par le RC Lens, s’est faite sans aucune validation juridique et a donc été supprimée très rapidement par l’OM ».

« L’Olympique de Marseille regrette cette situation inédite »

Il est ensuite précisé par l’OM : « Sollicité par l’OM dans la soirée du mardi 7 janvier, le Girona FC a indiqué qu’il renverrait l’accord de résiliation anticipé du prêt le soir même ou le lendemain matin. Finalement, le mercredi 8 janvier en milieu de journée, le Girona FC a informé l’OM qu’il convenait d’attendre jusqu’au 22 janvier pour que l’opération se concrétise après leur match d’UCL contre le Milan AC. Le Girona FC a justifié cette position par une blessure subie par son troisième gardien enregistré sur leur liste UEFA B, Lucas Garcia, le mardi 7 janvier lors d’un entrainement. Sollicité par l’OM pour obtenir des explications complémentaires, l’agent de Pau Lopez n’a jamais donné suite. En tout état de cause, alors que l’accord général demeurait valide mais était seulement retardé de quelques jours, le RC Lens a décidé librement de mettre fin à cette opération. L’Olympique de Marseille regrette cette situation inédite et l'impossibilité pour Pau Lopez de participer à la deuxième partie du championnat 2024/25 de Ligue 1 sous le maillot lensois ».